Alessandra Ambrosio: Ποζάρει με στρινγκ μπικίνι και απολαμβάνει τις διακοπές της στη Βραζιλία (φωτό)

Οι στιγμές που μοιράζεται με τους θαυμαστές της...

Alessandra Ambrosio

Η Alessandra Ambrosio δείχνει εντυπωσιακή με το μικροσκοπικό στρινγκ μπικίνι της. Το 43χρονο σούπερ μόντελ ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, απολαμβάνοντας τις διακοπές της στη Βραζιλία. 

Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio

Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret πριν από λίγο καιρό βρισκόταν για διακοπές στην Ίμπιζα και δημοσίευε συνεχώς φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, επέλεξε να φορέσει ένα σέξι μπικίνι και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα. 

Alessandra Ambrosio

