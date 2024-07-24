Η Alessandra Ambrosio δείχνει εντυπωσιακή με το μικροσκοπικό στρινγκ μπικίνι της. Το 43χρονο σούπερ μόντελ ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της, απολαμβάνοντας τις διακοπές της στη Βραζιλία.

Alessandra Ambrosio, 43, shows off her phenomenal physique in skimpy black string bikini while frolicking on the beach in Brazil https://t.co/4LoEjWeiRM July 24, 2024

Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret πριν από λίγο καιρό βρισκόταν για διακοπές στην Ίμπιζα και δημοσίευε συνεχώς φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, επέλεξε να φορέσει ένα σέξι μπικίνι και να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα.

Πηγή: skai.gr

