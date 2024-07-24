Miss Kansas: Μίλησε στα καλλιστεία για έμφυλη βία μπροστά στον κακοποιητή της

Η Alexis Smith, η οποία στέφθηκε Miss Kansas 2024 τον Ιούνιο, συμμετείχε στα καλλιστεία για να αναδείξει την εμπειρία της με την κακοποίηση. Κατά τη διάρκεια της τελικής ερώτησης του διαγωνισμού, αποκάλυψε ότι είναι επιζήσασα έμφυλης βίας και ότι ο κακοποιητής της βρισκόταν στο κοινό.

Ένα μήνα μετά, ως Miss Kansas, δημοσίευσε ένα απόσπασμα από την απάντησή της στα social media, όπου μίλησε για το όραμά της ως η επόμενη πρέσβειρα του οργανισμού Miss Kansas. Η Smith εξομολογήθηκε ότι «κάθε γυναίκα» στην οικογένειά της «είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας», γεγονός που την έκανε να νοιάζεται βαθιά για το θέμα, καθώς υπήρξε και η ίδια θύμα, όπως και πολλές από τις γυναίκες της οικογένειάς της.

