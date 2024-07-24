Η Hailey Bieber αποκάλυψε με υπερηφάνεια την κοιλιά της, καθώς περιμένει τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον σύζυγό της, Justin Bieber. Το 27χρονο μοντέλο έκανε γνωστή την είδηση της εγκυμοσύνης της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram που την έδειχνε με τον Justin να ανανεώνουν τους γαμήλιους όρκους τους στη Χαβάη, με το νυφικό της φόρεμα να «αγκαλιάζει» τη φουσκωμένη κοιλιά της.

«Πιθανότατα θα μπορούσα να κρύψω την εγκυμοσύνη μου, αλλά δεν μου άρεσε το άγχος, να μην μπορώ να απολαύσω την εγκυμοσύνη μου εξωτερικά», δήλωσε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «W».

Και συνέχισε: «Ένιωθα σαν να έκρυβα αυτό το μεγάλο μυστικό και δεν ένιωθα καλά. Ήθελα την ελευθερία να βγω έξω και να ζήσω τη ζωή μου», εξήγησε η ανιψιά του Alec Baldwin. «Ειλικρινά, κατάφερα να το κρατήσω κρυφό, επειδή είχα μικρή κοιλιά. Ήμουν σε θέση να φοράω μεγάλα σακάκια και άλλα τέτοια», σημείωσε.

Η Hailey Bieber αποκάλυψε ότι φροντίζει να καταναλώνει άφθονες πρωτεΐνες, όπως «πολλά αυγά, κοτόπουλο και μπριζόλες». «Απλώς ακούω ό,τι θέλει το μωρό. Αν το μωρό θέλει πίτσα μια μέρα, θα κάνουμε πίτσα», ανέφερε χαμογελώντας. Η Hailey, η οποία λατρεύει το φαγητό, έχει την πολυτέλεια να απολαμβάνει το φαγητό της κάθε βράδυ από τα χεράκια ενός σεφ.

Τέλος, η Hailey Bieber ανέφερε ότι υπέφερε από έντονη πρωινή ναυτία κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω γιατί το λένε έτσι και γιατί διαρκεί όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε το όνομα». Αν και στην αρχή της εγκυμοσύνης ήταν αρκετά συναισθηματική, πλέον προσπαθεί να απολαμβάνει την κάθε μέρα με τον σύζυγό της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.