Emily Osment: Η ηθοποιός της σειράς «Hannah Montana» χώρισε μετά από πέντε μήνες γάμου

Η Όσμεντ κατέθεσε την αίτηση για τη λύση του γάμου της στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Παρασκευή επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές»... 

Emily Osment

Η ηθοποιός Έμιλι Όσμεντ, γνωστή από τη συμμετοχή της στη σειρά της Disney «Hannah Montana», κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της, μουσικό Τζακ Άντονι Φαρίνα, μόλις πέντε μήνες μετά τον γάμο τους.

Η Όσμεντ κατέθεσε την αίτηση για τη λύση του γάμου της στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την Παρασκευή επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές». Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 12 Οκτωβρίου και χώρισε στις 7 Δεκεμβρίου.

Ήταν ο πρώτος γάμος για τη μικρότερη αδελφή του Χάλεϊ Τζόελ Όσμεντ. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στο spinoff του «Young Sheldon», το οποίο έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με το AP. Η σειρά «Georgie & Mandy's First Marriage», έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν από το CBS.

