Ο διάσημος ροκάς Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) γίνεται σήμερα 75 ετών. «Γεννημένος στις ΗΠΑ», στο Νιου τζέρσει της Νέας Υόρκης, 23 Σεπτεμβρίου 1949, εξακολουθεί να ηχογραφεί τα τραγούδια του και κάνει περιοδείες με το συγκρότημα του, E Street Band.

Για τα γενέθλιά του, η αδερφή του Πάμελα δημοσίευσε ένα εορταστικό βίντεο στο προφίλ του Μπρους στο Instagram συνοδευόμενο από μόλις 5 λέξεις: «Μπορείς να νιώσεις το πνεύμα;»

Στην μακρόχρονη καριέρα του - σχεδόν 50 χρόνια - ο Σπρίνγκστιν έχει πουλήσει περισσότερα από 65 εκατομμύρια άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάνω από 120 εκατομμύρια σε όλον τον κόσμο.

Ανάμεσα στα πάμπολλα βραβεία που εχει κερδίσει συγκαταλέγονται 20 βραβεία Γκράμι, 3 Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο Όσκαρ, για το Streets of Philadelphia.

Το 1999 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame και το 2016, ο Μπαράκ Ομπάμα του απένειμε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.