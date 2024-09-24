Ενώ ο διάσημος ράπερ Sean "Diddy" Combs - γνωστός στους πιο παλιούς ως «Παφ Ντάντι» - βρίσκεται στη φυλακή με βαρύτατες κατηγορίες εγκληματική οργάνωσης, όπως εκβιασμούς, σωματεμπορία και βία κατά γυναικών, η DailyMail κυκλοφόρησε ένα αποκλειστικό βίντεο μέσα από τα διαβόητα White Parties που διοργάνωνε στις επαύλεις ο σταρ.

Στα πλάνα φαίνεται ο 54χρονος Diddy ντυμένος στα λευκά στέκεται, με το ποτήρι της σαμπάνιας στο χέρι, σαν απόλυτος κυρίαρχος στο μπαλκόνι του σπιτιού του στα Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, και απευθύνεται στους καλεσμένους του

«Σας ταΐσαμε όλους, σας δώσαμε ποτά, τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσετε τη ζωή», λέει. «Αυτή είναι μια γιορτή ζωής. Αυτό είναι το πραγματικό White Party. Τα παιδιά έχουν μια ώρα ακόμα - αυτό το πράγμα μετατρέπεται σε κάτι στο οποίο όταν μεγαλώσεις θα θελήσεις να κάνεις… οπότε ας αρχίσουμε να κάνουμε το πάρτι μας, αφήστε τα παιδιά μακριά. Είναι όλα καλά. Εντάξει DJ, ας ξεκινήσουμε».

A newly surfaced video shows Sean 'Diddy' Combs revealing to guests at one of his iconic White Parties in the Hamptons, where drugs were snorted off bodies, topless women frolicked in the pool, and kids were told, 'One day, y'all are gonna want to join in.'



Some of the… pic.twitter.com/GvgvCEW4lp — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 23, 2024

Τι γινόταν όταν ξεκινούσε το «πραγματικό» πάρτι, με διάσημους καλεσμένους του Χόλιγουντ

Σε φωτογραφίες από πάρτι του παρελθόντος, φαίνεται ότι όταν πράγματα γινόταν «άγρια» όταν ξεκινούσαν τα ναρκωτικά.

Ενδεικτικά, σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο προτελευταίο πάρτι του Diddy, το 2008, φαίνονται ημίγυμνα κορίτσια στην πισίνα να παίζουν και να ποτίζουν σαμπάνια έναν άντρα καλεσμένο

Άλλα δύο κορίτσια, τα οποία φορούν μόνο μπικίνι, φιλιούνται, ενώ η σαμπάνια ρέει πάνω στο γυμνό τους δέρμα.

THE WHITE PARTIES

SEAN ‘DIDDY’ COMBS

Inside Diddy's debauched White Parties where drugs were snorted off bodies‼️ pic.twitter.com/d2dyaaD9Nn — SANTINO (@MichaelSCollura) September 23, 2024

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρώην εκπρόσωπο της μουσικής βιομηχανίας, Tom Swoope, ο οποίος παρευρίσκονταν στα «White Partys» του Diddy , δήλωσε ότι τα πάρτι χωρίζονταν σε «βαθμίδες» πρόσβασης.

Ο Swoope και άλλοι μίλησαν για τα ναρκωτικά που διακινούνταν στα πάρτι - έκσταση και κοκαΐνη - τα οποία «σνιφάρονταν» πάνω από κάθε είδους επιφάνειες, «συμπεριλαμβανομένων των γυμνών σωμάτων των καλεσμένων».

Σε άλλες εικόνες από παλαιότερα αντίστοιχα πάρτι στις επαύλεις του ράπερ όταν μεσουρανούσε – φαίνονται διασημότητες ανάμεσα στους καλεσμένους όπως ο Λεονάντρο ντι Κάπριο και η Τζένιφερ Λόπεζ , η οποία έβγαινε με τον Diddy μεταξύ 1999 και 2001 – κανένας από αυτούς δεν έχει καμία δήλωση σχετικά με την σύλληψη του πρώην φίλου τους πριν από μία εβδομάδα.

Συχνού «θαμώνες» στα Λευκά πάρτι» ήταν επίσης η Πάρις Χίλτον (ήταν στο πρώτο πάρτι, που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 1998, το οποίο περιέγραψε ως «εμβληματικό»), η Κέλι Όζμπορν, ο Jay-Z και η Beyonce, ττο ζευγάρι Tommy Lee και Pamela Anderson και η νεαρή τότε Kim Kardashian.

H πρώην σύντροφος του Diddy, Kim Porter, μητέρα τριών από τα παιδιά του, που πέθανε το 2018 σε ηλικία 47 ετών, ήταν επίσης εκεί. Σε μερικές λήψεις φαίνεται να κάθεται δίπλα του χαμογελώντας με τα δίδυμα D’Lila και Jessie James Combs στην αγκαλιά της.

Το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του

Σύμφωνα με το 14 σελίδων έκτασης κατηγορητήριο σε βάρος του ο Σον Κομπς, όπως και είναι το πραγματικό του όνομα, μετέτρεψε την επιχειρηματική αυτοκρατορία του που στηρίχθηκε εκτός των άλλων και στις ιδιαιτέρως επικερδείς επενδύσεις του στην ποτοποιία, σε εγκληματική οργάνωση.

Οι πολυτελείς κατοικίες του ράπερ στο Μαϊάμι και το Λος Άντζελες έχουν ήδη εκλεχθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες ενώ η καριέρα του καταστράφηκε στο περιθώριο της σωρείας αγωγών και καταγγελιών.

Παρά τη φαινομενική εικόνα του επιτυχημένου μεγαλοεπιχειρηματία και καλλιτέχνη, οι μηνύσεις σε βάρος του τον περιγράφουν ως βίαιο άνδρα που εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του για να επιτεθεί σε γυναίκες.

Μια πρώην ηθοποιός σε ταινίες ενηλίκων, η Άντρια Ίνγκλις, τον κατηγόρησε τον Ιούλιο ότι την χρησιμοποίησε «σαν σεξουαλικό πιόνι για την ικανοποίηση και το οικονομικό όφελος άλλων προσώπων» μεταξύ 2004-2009, σε πάρτι που οργάνωνε στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης και στη Φλόριντα.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το CNN, ο Κομπς απειλούσε και εξανάγκαζε γυναίκες «να εκπληρώνουν τις σεξουαλικές του επιθυμίες» και σε πολλές περιπτώσεις τους επιτέθηκε σε γυναίκες «χτυπώντας, γρονθοκοπώντας, σέρνοντας τες» και πετώντας τους αντικείμενα.

Όπως επισημαίνουν οι εισαγγελικές αρχές, τους έδινε στις γυναίκες ναρκωτικά και χρήματα για να συμμετέχουν σε «καλά σκηνοθετημένες παραστάσεις» με άνδρες ιερόδουλους.

Παράλληλα προσθέτουν πως σε περιστατικό του 2016 που έγινε ευρύτερα γνωστό, έχοντας καταγραφεί σε βίντεο, επιχείρησε να δωροδοκήσει φύλακα ασφαλείας ξενοδοχείου ο οποίος παρενέβη όταν εκείνος εκτόξευσε ένα βάζο σε μια γυναίκα που προσπαθούσε να φύγει.

Ο δικηγόρος του, Μαρκ Αγκνιφίλο, υποστηρίζει ότι ο 54χρονος ράπερ θα δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και «θα παλέψει για τον απελευθερώσει».

Υπογραμμίζει πως ο πελάτης του μετέβη με τη θέλησή του στη Νέα Υόρκη «για να παραδοθεί» θέλοντας να βοηθήσει το έργο των.

Ο Σον Ντίντι ίδρυσε τη δισκογραφική εταιρεία Bad Boy Records το 1993.

Το άλμπουμ του «No Way Out» κέρδισε το Γκράμι καλύτερου δίσκου της ραπ μουσικής το 1997.

Συνολικά, εννέα αγωγές έχουν κατατεθεί σε βάρος του από τον Νοέμβριο του 2023, μία εκ των οποίων από την πρώην σύντροφό του, την Κάσι Βεντούρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.