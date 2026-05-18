Δούκισσα Νομικού: Ασπρόμαυρη κομψότητα στις Κάννες με νέο καρέ look



Μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις της στις Κάννες πραγματοποίησε η Δούκισσα Νομικού, περπατώντας στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου με ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο φόρεμα.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια επέλεξε μια σατέν δημιουργία του οίκου Schiaparelli, σε δίχρωμο σχέδιο και με μακριά ουρά, που έδινε θεατρικότητα και έντονη red carpet αίσθηση στο look της. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με λαμπερά διαμαντένια κοσμήματα, κολιέ και σκουλαρίκια, που πρόσθεσαν την απαραίτητη δόση πολυτέλειας χωρίς να αφαιρούν την προσοχή από το φόρεμα.

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την παρουσία της στο φεστιβάλ, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο τόσο από την προετοιμασία της όσο και από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε, φαίνεται η διαδικασία πίσω από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και η στιγμή που ποζάρει μπροστά στους φωτογράφους στις Κάννες.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, έγραψε πως πέρα από τη λάμψη και τα φώτα, σημασία έχει η εσωτερική σπίθα που κάνει κάθε γυναίκα να συνεχίζει ασταμάτητη. Παράλληλα, μέσα από ξεχωριστές αναρτήσεις σε Instagram και TikTok, έδωσε μια πιο προσωπική ματιά στο ταξίδι της στη Γαλλική Ριβιέρα, δείχνοντας στιγμές από την άφιξή της, φωτογραφήσεις και διαφορετικά σύνολα που επέλεξε κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

