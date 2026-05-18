Χαβιέρ Μπαρδέμ: Η «γ@@@νη τοξική αρρενωπότητα» Τραμπ, Πούτιν και Νετανιάχου απειλεί τον κόσμο

Ο Χαβιέρ Μπαρδέμ χρησιμοποίησε τη συνέντευξη Τύπου για τη νέα του ταινία «The Beloved» στο Φεστιβάλ Καννών για να μιλήσει ανοιχτά υπέρ της Παλαιστίνης, κατά του πολέμου στη Γάζα, αλλά και για τη σιωπή του Χόλιγουντ, τις πιθανές «μαύρες λίστες», την τοξική αρρενωπότητα και τον έλεγχο της πληροφορίας από μεγάλους ομίλους.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ισπανός ηθοποιός ρωτήθηκε αν φοβάται ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του μπορεί να έχουν συνέπειες στην καριέρα του, καθώς είναι από τις πιο ηχηρές φωνές του Χόλιγουντ υπέρ της Παλαιστίνης.

Ο ίδιος απάντησε ότι ο φόβος υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να είναι λόγος σιωπής. Όπως είπε, ακόμη κι όταν κάποιος νιώθει φόβο ή ανησυχία, οφείλει να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. «Πρέπει να μπορείς να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να κοιτάζεις τον εαυτό σου στα μάτια», είπε, εξηγώντας ότι αυτή ήταν και η δική του στάση. Πρόσθεσε πως η μητέρα του τον έμαθε να είναι έτσι και ότι για εκείνον «δεν υπάρχει σχέδιο Β». Αναγνώρισε, πάντως, ότι η στάση αυτή μπορεί να έχει συνέπειες, λέγοντας πως είναι απολύτως έτοιμος να τις αναλάβει.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει πραγματικά κάποια «μαύρη λίστα» στο Χόλιγουντ για όσους μιλούν υπέρ της Παλαιστίνης, ο Μπαρδέμ ήταν προσεκτικός. Είπε ότι δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, αλλά σημείωσε πως ο ίδιος εξακολουθεί να δέχεται πολλές επαγγελματικές προτάσεις από όλο τον κόσμο. Αυτό, όπως είπε, τον κάνει να πιστεύει ότι τα πράγματα αλλάζουν.

Ο Μπαρδέμ υποστήριξε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πως αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι, κατά τη δική του διατύπωση, «απαράδεκτο» και «δεν μπορεί να δικαιολογηθεί». Απέδωσε αυτή τη μετατόπιση κυρίως στη νεότερη γενιά, η οποία βλέπει τις εικόνες και τις πληροφορίες απευθείας στα κινητά και στις οθόνες της.

Στη συνέχεια πήγε ακόμη πιο μακριά, λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, όσοι φτιάχνουν τις λεγόμενες «μαύρες λίστες» θα εκτεθούν τελικά δημόσια. Είπε ότι εκείνοι θα είναι που θα υποστούν τις συνέπειες, τουλάχιστον σε κοινωνικό και δημόσιο επίπεδο, επειδή, όπως υποστήριξε, το κλίμα αλλάζει και η σιωπή δεν αντιμετωπίζεται πια με τον ίδιο τρόπο.

Ο ηθοποιός επανέλαβε με ιδιαίτερα σκληρό τόνο τη θέση του για τη Γάζα, λέγοντας ότι για τον ίδιο η «γενοκτονία» είναι «γεγονός». Τόνισε ότι κάποιος μπορεί να το αρνείται, να προσπαθεί να το εξηγήσει ή να το δικαιολογήσει, αλλά, κατά τη δική του οπτική, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Πρόσθεσε ότι αν κάποιος το δικαιολογεί είτε με τη σιωπή είτε με την υποστήριξή του, τότε είναι, όπως είπε, «υπέρ της γενοκτονίας».

Spanish actor Javier Bardem says speaking out against Israel’s genocide on Gaza has actually landed him more offers for work.



Speaking at the Cannes Film Festival, he said he believes the global narrative about Gaza has changed. — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 17, 2026

Στη συνέχεια, ο Μπαρδέμ πέρασε στο θέμα της τοξικής αρρενωπότητας, το οποίο συνέδεσε τόσο με την ταινία του όσο και με την πολιτική. Μίλησε για την Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ματσό χώρα», λέγοντας ότι, κατά μέσο όρο, δύο γυναίκες τον μήνα δολοφονούνται από πρώην συζύγους ή πρώην συντρόφους. Είπε ότι η κοινωνία έχει σχεδόν συνηθίσει αυτή τη φρίκη και ξέσπασε λέγοντας: «Είμαστε σοβαροί; Σκοτώνουμε γυναίκες επειδή κάποιοι άνδρες πιστεύουν ότι τους ανήκουν;».

Από εκεί πέρασε σε μια πολύ σκληρή επίθεση κατά παγκόσμιων ηγετών, κατονομάζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τους παρουσίασε ως παραδείγματα μιας επιθετικής, τοξικής αρρενωπότητας που βασίζεται στην επίδειξη ισχύος και στη βία. Χρησιμοποίησε ωμή γλώσσα, λέγοντας ότι πρόκειται για άνδρες που λειτουργούν με τη λογική «η δική μου δύναμη είναι μεγαλύτερη από τη δική σου και θα σε βομβαρδίσω». Πρόσθεσε ότι αυτή η συμπεριφορά, όπως είπε, δημιουργεί χιλιάδες νεκρούς και γι’ αυτό πρέπει να συζητείται ανοιχτά. «Είναι μια γ@... τοξική ανδρική συμπεριφορά… Οπότε ναι, πρέπει να μιλήσουμε γι’ αυτό. Και μιλάμε γι’ αυτό, γιατί ευτυχώς έχουμε αρχίσει να το συνειδητοποιούμε περισσότερο».

Πηγή: skai.gr

