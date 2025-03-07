Dolly Parton: Ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τα μηνύματα αγάπης μετά τον θάνατο του συζύγου της

H Ντόλι Πάρτον λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, έστειλε ένα συγκινητικό «μήνυμα αγάπης» στους θαυμαστές της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την τεράστια αγάπη που έλαβε, υπογραμμίζοντας ότι ήταν «τα πάντα» για εμένα.

«Αυτό είναι ένα μήνυμα αγάπης προς την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα, τις κάρτες και τα λουλούδια που στείλατε για να εκφράσετε τα συλλυπητήρια σας για την απώλεια του αγαπημένου μου συζύγου Καρλ», ανέφερε η διάσημη τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής σε δήλωσή της που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν μπορώ να απαντήσω προσωπικά σε κάθε έναν από εσάς, αλλά να ξέρετε ότι αυτό σημαίνει τα πάντα για μένα».

Και πρόσθεσε: «Είναι στην αγκαλιά του Θεού τώρα και είμαι καλά με αυτό. Θα σας αγαπώ για πάντα». Σύμφωνα με το Variety, o Καρλ Ντιν, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 3 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Η οικογένεια προς το παρόν δεν έχει μοιραστεί την αιτία θανάτου, ενώ στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Πηγή: skai.gr

