Η Kylie Jenner παρουσίασε το δεύτερο άρωμά της με την ονομασία «Cosmic 2.0.». Η 27χρονη μεγιστάνας του μακιγιάζ δημοσίευσε τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύντροφος του Timothee Chalamet επέλεξε ένα σέξι «look», ενώ έκανε το μοντέλο για να λανσάρει το νέο της άρωμα. Η σταρ έγραψε στην ανάρτησή της: «Το νέο μου άρωμα cosmic 2.0 διαθέσιμο τώρα στο kyliecosmetics.com @kyliecosmetics», ενώ η φίλη της, Lori Harvey, πάτησε «like» στη δημοσίευσή της.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι θαυμαστές της δεν ενθουσιάστηκαν, αφού κάποιοι έκαναν λόγο για ασυνήθιστο σχήμα που έχει το μπουκάλι, ενώ άλλοι έγραψαν ότι αυτό μοιάζει με «σεξουαλικό παιχνίδι».

Η διάσημη τηλεπερσόνα έχει αποκτήσει μια κόρη, τη Stormi, και έναν γιο, τον Aire, με τον πρώην φίλο της, ράπερ Travis Scott. «Το πρώτο μέρος της εικοσαετίας μου ήταν να κάνω παιδιά, να μάθω ποιο ήταν το προσωπικό μου στυλ και στη συνέχεια να το χάσω. Δεν ήξερα πώς να ντυθώ, πήρα, περίπου, 27 κιλά στις εγκυμοσύνες μου», είχε δηλώσει η Kylie Jenner.

Σύμφωνα με το «Forbes», η Kylie Jenner είναι μεταξύ των 2.095 ανθρώπων στον κόσμο με περιουσία με δέκα ψηφία. Η Jenner εγκαινίασε την Kylie Cosmetics το 2014 και χάρη στη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προϊόντα της εξαντλούνταν συνεχώς, από τα σετ με προϊόντα για χείλη που έφεραν το όνομά της έως την πλήρη σειρά φροντίδας δέρματος που κυκλοφόρησε το 2019.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.