Joshua Jackson: Η απώλεια του σπιτιού του και η νέα αρχή μετά τις πυρκαγιές

Ο Τζόσουα Τζάκσον είδε το πατρικό του σπίτι στο Λος Άντζελες να καταστρέφεται ολοσχερώς από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου. Στο σπίτι αυτό διέμενε μαζί με τη μικρή του κόρη. Καλεσμένος στο «The Tonight Show» μίλησε για τη συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε η απώλεια της κατοικίας.

«Πρόκειται για το σπίτι της παιδικής μου ηλικίας και είναι το μέρος που ζούσα ανά διαστήματα τα τελευταία 25 χρόνια. Και τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια, ή τέσσερα και τρία τέταρτα χρόνια, όπως της αρέσει να μου λέει τώρα, ήταν το μέρος όπου η κόρη μου και εγώ, ακόμη και όταν ήμουν μαζί με την γυναίκα μου, ζούσαμε», είπε ο Τζάκσον.

Joshua Jackson Briefly Reprises His Beloved Dawson's Creek Character in Hilarious Skit with Jimmy Fallon https://t.co/euVk6HwBmu — People (@people) March 6, 2025

Ο διάσημος πρωταγωνιστής ανέφερε ότι καθώς κοίταζε το σπίτι του μετά τις πυρκαγιές, συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν πλέον το ίδιο ξεχωριστό μέρος όπου μεγάλωσε την κόρη του, την οποία μοιράζεται με την πρώην σύζυγό του Τζόντι Τέρνερ-Σμιθ.

«Αλλά ξέρεις όταν πήγα να το δω, στεκόμουν μπροστά σε αυτό το πράγμα το οποίο ακόμα κάπνιζε κυριολεκτικά. Και σκεφτόμουν: «Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι μου. Αυτό είναι απλώς ένα σωρό πράγματα που κάηκαν σε μια φωτιά», εξήγησε.

Παρά την απώλεια του σπιτιού, ο Τζάκσον επέλεξε να κρατήσει μια πιο αισιόδοξη θέση.

«Και κατά κάποιο τρόπο, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος για την ευκαιρία… αυτό το σπίτι μου έχει δώσει τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, σωστά; Και το έχω αγαπήσει και με έχει αγαπήσει...κάθε σανίδα δαπέδου είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μου» σημείωσε ο ηθοποιός και πρόσθεσε ότι χτίζει ένα νέο σπίτι στο οποίο θα δημιουργήσει νέες αναμνήσεις αυτή τη φορά με την κόρη του.

«Και είμαι ενθουσιασμένος που χτίζω ένα νέο σπίτι που δεν θα έχει όλη την ιστορία του μπαμπά, αυτό θα είναι για εκείνη και για εμένα. Οπότε, όταν μεγαλώσει, κάθε σανίδα δαπέδου θα έχει την ιστορία της. Και έτσι, κατά κάποιο τρόπο, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με τη διαδικασία», κατέληξε ο σταρ, σύμφωνα με το «People».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.