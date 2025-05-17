Σε μια δίκη που απειλεί να κατεδαφίσει την κληρονομιά ενός από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες της μουσικής των 2000s, η πρώτη εβδομάδα των διαδικασιών δεν επικεντρώθηκε στον ίδιο τον Sean «Diddy» Combs, αλλά στην πρώην σύντροφό του.

Η τραγουδίστρια της R&B Cassandra «Cassie» Ventura κατέθετε επί 4 ημέρες, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση χρόνια ξυλοδαρμών και σεξουαλικών επαφών υπό την επήρεια ναρκωτικών και με ιερόδουλες, που – όπως ισχυρίζεται – υπέστη από τον διάσημο ράπερ, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Παρότι η μαρτυρία της προκάλεσε εμφανή συγκίνηση στην αίθουσα, ένας παριστάμενος μίλησε για μια «αύρα θλίψης», αποτελεί μόνο ένα κομμάτι από το παζλ που οι εισαγγελείς καλούνται να συνθέσουν για να αποδείξουν ότι ο Combs δεν ήταν απλώς κακοποιητικός, αλλά ο εγκέφαλος μιας εγκληματικής σεξουαλικής οργάνωσης.

Την Τρίτη, προκλήθηκαν επιφωνήματα έκπληξης στην αίθουσα του Μανχάταν όταν οι εισαγγελείς κάλεσαν την Cassie στο βήμα — τη βασική τους μάρτυρα. Όλα τα βλέμματα στράφηκαν στην οκτώ μηνών έγκυο τραγουδίστρια, καθώς περνούσε μπροστά από τον πρώην σύντροφό της, που δεν είχε δει επί έξι χρόνια.

Η Cassie κατέθεσε στη δίκη για ομοσπονδιακά αδικήματα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς, σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και πορνείας σε βάρος του Combs, κατηγορώντας τον ότι την κακοποιούσε και την εξανάγκαζε σε ανεπιθύμητες σεξουαλικές πράξεις — τα λεγόμενα «freak-offs» — κατά τη διάρκεια της 11,5 ετών σχέσης τους.

Ο ράπερ κατηγορείται για συνωμοσία εκβιασμού, σεξουαλική εκμετάλλευση και μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία — κατηγορίες τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.

Περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του και συγγενείς, ο Combs παρακολουθούσε τη Ventura να καταθέτει λίγα μόλις μέτρα μπροστά του. Παράλληλα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Arun Subramanian πίεζε τους δικηγόρους να τηρούν το χρονοδιάγραμμα, καθώς οι εισαγγελείς εξέφρασαν ανησυχία πως η βασική τους μάρτυρας ίσως γεννήσει το τρίτο της παιδί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Από το στούντιο στις «freak-off» συνευρέσεις: Μια σχέση εξουσίας και εξάρτησης

Την πρώτη ημέρα κατάθεσής της, η Cassie περιέγραψε πώς ξεκίνησε η ταραχώδης σχέση της με τον Combs, τον οποίο γνώρισε όταν ήταν 19 ετών και επίδοξη τραγουδίστρια. Εκείνος, κατά 17 χρόνια μεγαλύτερος, την υπέγραψε στο δισκογραφικό του label.

Η ρομαντική τους σχέση ξεκίνησε λίγο μετά, όταν εκείνη, όπως είπε, ερωτεύτηκε τον «μεγαλύτερο από τη ζωή» μουσικό και επιχειρηματία. Σύντομα, όμως, είδε μια «διαφορετική» πλευρά του, όπως κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Ο Combs, σύμφωνα με την ίδια, ήθελε να ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής της. Της πλήρωνε το ενοίκιο, το αυτοκίνητο και το κινητό της — αλλά τα έπαιρνε πίσω ως τιμωρία όταν θύμωνε.

Με τον καιρό, η σχέση έγινε βίαιη. Κατέθεσε για μια φορά που την επιτέθηκε επειδή… κοιμόταν, κόβοντάς της το φρύδι όταν την πέταξε στη γωνία του κρεβατιού μπροστά σε δύο φίλες της που προσπαθούσαν να τον συγκρατήσουν. Στην αίθουσα προβλήθηκε φωτογραφία από το τραύμα, το οποίο — όπως είπε — ο Combs φρόντισε να καλύψει μυστικά μέσω πλαστικού χειρουργού. Σε άλλη περίπτωση, σε πάρτι, είπε ότι την κλώτσησε στο κεφάλι ενώ είχε κρυφτεί πίσω από μια τουαλέτα.

Παρότι οι ένορκοι δεν έδειξαν έντονα συναισθήματα, ορισμένοι παριστάμενοι σκούπιζαν τα μάτια τους ή απέστρεφαν το βλέμμα από τα σκληρά φωτογραφικά και βιντεοσκοπημένα ντοκουμέντα — όπως το διάσημο πια βίντεο του 2016, όπου ο Combs χτυπά και σέρνει την Cassie στο διάδρομο του ξενοδοχείου InterContinental στο Λος Άντζελες.

Το βίντεο αυτό, που δημοσιεύτηκε πέρυσι από το CNN, το έχουν δει εκατομμύρια — ανάμεσά τους και αρκετοί από τους σημερινούς ενόρκους. Η Cassie αναγκάστηκε να το δει πολλές φορές αυτή την εβδομάδα.

Η Cassie κατέθεσε ότι το περιστατικό στο ξενοδοχείο συνέβη αφού προσπάθησε να φύγει από ένα «freak-off» — μια σεξουαλική συνεύρεση κατά την οποία το ζευγάρι προσλάμβανε άνδρες συνοδούς για να συνευρεθούν με την Cassie, ενώ ο Combs παρακολουθούσε και μαγνητοσκοπούσε.

Η ίδια είπε ότι γνώρισε τα «freak-offs» περίπου έναν χρόνο μετά την έναρξη της σχέσης τους και αρχικά τα δεχόταν για να τον ευχαριστεί.

Με τον καιρό, οι συνευρέσεις αυτές την ταπείνωναν, πρόσθεσε. Διαρκούσαν έως και τέσσερις ημέρες και την ανάγκασαν να πάρει τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών για να παραμείνει ξύπνια. Υπέφερε από τραυματισμούς, όπως επώδυνες λοιμώξεις του ουροποιητικού, και μια φορά λιποθύμησε, ξυπνώντας στο ντους.

«Με έκανε να αισθάνομαι άχρηστη», είπε στο δικαστήριο. «Τα freak-offs έγιναν μια δουλειά, δεν υπήρχε χώρος για τίποτα άλλο πέρα από αποκατάσταση και προσπάθεια να νιώσεις ξανά φυσιολογικά».

Η ίδια υπολόγισε ότι μαζί του συμμετείχε σε «εκατοντάδες» freak-offs.

Η σχέση έληξε οριστικά το 2018, την ίδια χρονιά που, όπως ισχυρίζεται, ο Combs τη βίασε μέσα στο σπίτι της, ενώ εκείνη έκλαιγε.

Συνέχισε τη ζωή της παντρεύοντας τον personal trainer της, Alex Fine, με τον οποίο έχει δύο παιδιά, όμως το ψυχικό τραύμα παραμένει. Μέσα σε δάκρυα, περιέγραψε στο δικαστήριο ότι πριν δύο χρόνια σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της λόγω επαναλαμβανόμενων flashback από την περίοδο με τον Combs. Ο σύζυγός της τη βοήθησε να αναζητήσει θεραπεία.

Συναίνεση ή συμμόρφωση; Το «κλειδί» για τους εισαγγελείς

Σε όλη τη συγκλονιστική αφήγηση της Cassie, οι εισαγγελείς προσπάθησαν να συνδέσουν τις μαρτυρίες με την ευρύτερη υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συνήγοροι του Combs παραδέχθηκαν ότι υπήρξε κακοποιητικός — αλλά υποστήριξαν πως «η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι εμπορία ανθρώπων», όπως είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος του Teny Geragos.

Η κυβέρνηση κατηγορεί τον Combs για σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω εξαναγκασμού ή απάτης, καθώς και για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης υπό τον νόμο RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), έναν νόμο που αρχικά στόχευε μαφιόζους, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και σε υποθέσεις όπως αυτή του R. Kelly.

Η εισαγγελέας Emily Johnson χρησιμοποίησε αποσπάσματα από την κατάθεση της Cassie για να ενισχύσει την κατηγορία, ρωτώντας για τα όπλα που είχε στη διάθεσή του ο Combs και τους τρόπους που φέρεται να την εκβίαζε.

Η Cassie περιέγραψε μια φορά που ο ράπερ της έδειξε βίντεο από freak-offs μπροστά σε άλλους, σε εμπορική πτήση, λέγοντάς της πως θα τα δημοσιοποιούσε αν δεν «συμμορφωνόταν».

«Ένιωθα παγιδευμένη», είπε.

Ο δικηγόρος Arick Fudali, που εκπροσωπεί ανώνυμο θύμα στην υπόθεση, σημείωσε πως «ο φόβος για το τι θα συνέβαινε αν δεν υπάκουαν» είναι κρίσιμος παράγοντας για την κατηγορία.

«Κάποιος μπορεί να συναινεί σε μια πράξη, φυσικά», είπε στο BBC. «Αλλά μπορεί και να εξαναγκαστεί σε συμμόρφωση — και αυτό είναι κάτι διαφορετικό».

Η Cassie κατέθεσε ότι σωματοφύλακες έμεναν άπραγοι όσο τη χτυπούσε ο Combs, ενώ εργαζόμενοί του οργάνωναν τα freak-offs, κλείνοντας πτήσεις για συνοδούς και φέρνοντας λιπαντικά ή baby oil.

Όταν ήρθε η ώρα της αντεξέτασης, οι συνήγοροι του ράπερ προσπάθησαν να δείξουν πως επρόκειτο για μια τοξική και σύνθετη σχέση, αλλά όχι για υπόθεση trafficking ή εγκληματικής οργάνωσης.

Η δικηγόρος του Combs, Anna Estevao, παρουσίασε εκατοντάδες μηνύματα της Cassie στον Combs όπου έλεγε ότι ήταν «πάντα έτοιμη» για freak-off ή του εξέφραζε την επιθυμία να το κάνουν ξανά. Εκείνη αναγνώρισε τα μηνύματα, λέγοντας πως «ήταν απλώς λόγια εκείνη τη στιγμή».

Η υπεράσπιση επικεντρώθηκε επίσης στις απιστίες, στη χρήση ναρκωτικών και στους εθισμούς που αντιμετώπιζαν και οι δύο.

Τελικά, σύμφωνα με τον Fudali, η υπόθεση θα κριθεί από το εξής ερώτημα: «Ήταν η Cassie πρόθυμη ή εξαναγκάστηκε να συμμορφωθεί; Αυτό φαίνεται να είναι το ερώτημα για τους ενόρκους».

