MG HS Hybrid+: Η νέα γενιά υβριδικής τεχνολογίας στα D-SUV

Το νέο MG HS Hybrid+ έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της MG στην κατηγορία των D-SUV, προσφέροντας την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην αποδοτικότητα ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος και την άνεση ενός ευρύχωρου οικογενειακού SUV.

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και πλούσιο εξοπλισμό, το νέο HS Hybrid+ αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από κάθε διαδρομή.

Προηγμένη τεχνολογία Hybrid+

Η νέα υβριδική έκδοση του MG HS αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία Hybrid+ της MG, η οποία συνδυάζει έναν αποδοτικό Turbo βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 224 ίππων και άμεση απόκριση σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Το υβριδικό σύστημα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ηλεκτρικής, υβριδικής και θερμικής λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βέλτιστη κατανάλωση και υψηλή οδηγική άνεση χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή.

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας, το MG HS Hybrid+ επιτυγχάνει κατανάλωση μόλις 5,5 λίτρα/100 km, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, προσφέροντας κορυφαίο συνδυασμό οικονομίας και επιδόσεων.

Δυναμική σχεδίαση με premium χαρακτήρα

Το νέο MG HS Hybrid+ ξεχωρίζει με τον μοντέρνο και δυναμικό σχεδιασμό του. Η επιβλητική μαύρη μάσκα με τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες, οι λεπτοί LED προβολείς, η χαρακτηριστική φωτεινή μπάρα στο πίσω μέρος, οι ράγες οροφής και οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών δημιουργούν μια ισχυρή και premium παρουσία στον δρόμο.

Υψηλή τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό, το νέο HS Hybrid+ προσφέρει ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον με δύο οθόνες 12,3 ιντσών, για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και το σύστημα infotainment αντίστοιχα. Παράλληλα, υποστηρίζονται Apple CarPlay και Android Auto, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συνδεσιμότητα και ευκολία χρήσης.

Το πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού MG Pilot περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες ασφάλειας και υποστήριξης, συμβάλλοντας σε μια πιο ασφαλή και ξεκούραστη εμπειρία οδήγησης.

Άνεση και πρακτικότητα για την οικογένεια

Το νέο MG HS Hybrid+ σχεδιάστηκε με γνώμονα την άνεση και την πρακτικότητα. Οι μεγάλοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές, οι πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα και η προσεγμένη ηχομόνωση δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδανικό τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις, όσο και για τα μεγάλα ταξίδια.

7 χρόνια σιγουριάς

Όπως όλα τα μοντέλα της MG στην Ελλάδα, το νέο MG HS Hybrid+ συνοδεύεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων, καθώς και 7 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, προσφέροντας απόλυτη σιγουριά και χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας.

Η νέα πρόταση στην κατηγορία D-SUV

Με τιμή €30.900, το νέο MG HS Hybrid+ έρχεται να προσφέρει μία από τις πιο ανταγωνιστικές προτάσεις στην κατηγορία των οικογενειακών SUV, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία νέας γενιάς, πολύ πλούσιο εξοπλισμό, μεγάλους χώρους και κορυφαία σχέση αξίας προς τιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο Δίκτυο της MG σε όλη την Ελλάδα για να κλείσετε ένα test drive ή την επίσημη ιστοσελίδα www.mgmotor.gr.



Πηγή: skai.gr

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