Το διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία, Alessandra Ambrosio, φωτογραφήθηκε γυμνή για το εξώφυλλο του τεύχους Ιουνίου της «Vogue», με τίτλο «From Portugal With Love».

Η 43χρονη «βασίλισσα» της πασαρέλας και ο καταξιωμένος φωτογράφος Élio Nogueira συνεργάστηκαν για να αποτυπώσουν την «πλούσια ουσία και τον πολιτισμό» της Πορτογαλίας, κάνοντας φωτογράφιση στις Αζόρες, έναν επίγειο παράδεισο του Ατλαντικού Ωκεανού.

Με έναν καταρράκτη να ρέει από πίσω της, η Ambrosio καθόταν γυμνή σε έναν μικρό βράχο, βυθισμένο σε κρυστάλλινα νερά.

Η μητέρα δύο παιδιών πόζαρε με τα πόδια της σταυρωμένα και τα γόνατά της τραβηγμένα προς το στήθος της. Η Ambrosio δημοσίευσε το εντυπωσιακό εξώφυλλο του περιοδικού στο Instagram, γεγονός που ενθουσίασε τους 12 εκατ. followers της. Η ίδια θυμήθηκε τα γυρίσματα δίπλα στον καταρράκτη, ενώ ανέφερε ότι ήταν μια μαγευτική εμπειρία.

«Η τελευταία μου λήψη με την @elionogueiraofficial ήταν σε αυτόν τον μαγευτικό καταρράκτη, όπου ξεδιπλώθηκε η μαγεία», έγραψε το πρώην «αγγελάκι» της Victoria's Secret.

Και συνέχισε: «Καθώς ο ήλιος περνούσε μέσα από τα σύννεφα, παραδόθηκα στη γοητεία των παρθένων νερών, βυθίζοντας τον εαυτό μου στο μεγαλείο της φύσης. Δεν ήξερα ότι η τυχαία στιγμή μας θα γινόταν το εξώφυλλο για το @vogueportugal - μια απόδειξη της ομορφιάς και της ακατέργαστης δύναμης του φυσικού κόσμου», πρόσθεσε το διάσημο μοντέλο.

