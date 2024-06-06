Λογαριασμός
Οι διακοπές των Kendall και Kylie Jenner στη Μαγιόρκα: Μπύρα, βόλτες και ηλιοβασιλέματα… (φωτό)

Οι δύο μικρές αδελφές της οικογένειας Καρντάσιαν πέρασαν μερικές ημέρες αναψυχής στο ισπανικό νησί σε ένα megayacht μαζί με τη μητέρα τους, Kris Jenner

Οι Kendall και Kylie Jenner

Ένα σύντομο «viral» βίντεο που δείχνει μερικά μπουκάλια μπύρας από ισπανική μάρκα, έχει βάλει τους εκατ. ακολούθους των αδελφών Kendall και Kylie Jenner στο στόχαστρο σχετικά με τον προορισμό των τελευταίων τους διακοπών. 

Τα μικρότερα αδέλφια της οικογένειας Καρντάσιαν πέρασαν λίγες ημέρες διακοπών κάνοντας ιστιοπλοΐα στα νερά των Βαλεαρίδων Νήσων της Ισπανίας με το megayacht «Rising Sun», το οποίο ανήκει στον μεγιστάνα David Geffen. Ο συγκεκριμένος κύριος φιλοξενεί συχνά αστέρες του Χόλιγουντ και άλλες διασημότητες. 

Το ταξίδι τους με το «Rising Sun», το έκτο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο, ξεκίνησε την Κυριακή 26 Μαΐου στη μαρίνα Port Vell της Βαρκελώνης, όπου ήταν αγκυροβολημένο το σκάφος. Εκείνη την ημέρα, η μαμά των «Καρντάσιαν» και ο φίλος της φωτογραφήθηκαν στο λιμάνι. Βρίσκονταν πάνω στο γιοτ όταν μια ομάδα περιβαλλοντικών ακτιβιστών μπήκε στη μαρίνα και πέταξε μαύρη μπογιά σε διάφορα σκάφη για να διαμαρτυρηθεί για τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων. Το ζευγάρι είχε φτάσει την ίδια μέρα με ιδιωτικό αεροπλάνο στη Βαρκελώνη. Το βράδυ της Δευτέρας το megayacht απέπλευσε από την καταλανική πρωτεύουσα και κατευθύνθηκε προς τη Μαγιόρκα. Η Κένταλ και η Κάιλι είχαν ήδη επιβιβαστεί στο megayacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Στις ιστορίες που δημοσίευσαν οι αδελφές στους λογαριασμούς τους στο Instagram, αρκετές τις δείχνουν στο κατάστρωμα του τεράστιου γιοτ κατά το ηλιοβασίλεμα. Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η Kendall, υπάρχει μια πανοραμική θέα της παραλίας Torrent de Pareis στη Sa Calobra, τραβηγμένη από το πλοίο αργά το απόγευμα. 

Σε ένα από τα βίντεο που έχει γίνει «viral», οι δυο τους τραγουδούν Billie Eilish και πίνουν μπύρα από γνωστή ισπανική μάρκα, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να διαφημίσει το γεγονός στους λογαριασμούς της στα social media. Οι δύο αδελφές έχουν ήδη φύγει από το νησί, αλλά το «Rising Sun» παραμένει αγκυροβολημένο στα ανοικτά των ακτών της Serra de Tramuntana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kendall (@kendalljenner)

Πηγή: skai.gr

