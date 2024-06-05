Λογαριασμός
«Τόση τοξικότητα στον κόσμο», σχολιάζει η JLo εν μέσω κουτσομπουλιών για διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ

Oι φήμες για διαζύγιο με τον σύζυγό της Ben Affleck «φουντώνουν» κι εκείνη μιλά για τοξικότητα 

Φήμες για διαζύγιο με Ben Affleck: «Τόση τοξικότητα στον κόσμο», σχολιάζει η JLo

Η Jennifer Lopez επεσήμανε την «τοξικότητα που υπάρχει στον κόσμο» εν μέσω συνεχιζόμενων φημών ότι αυτή και ο σύζυγός της Ben Affleck οδεύουν προς διαζύγιο.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές που έκαναν τη νέα της ταινία, «Atlas», Νο. 1 στην πλατφόρμα ροής  του Netflix.

«Γεια σε όλους, μόλις έμαθα κάποια υπέροχα νέα και όλα οφείλονται σε εσάς!! Το «ATLAS» είναι το #1 παγκοσμίως και αυτή την εβδομάδα!!! Σας ευχαριστώ όλους πολύ!!!», έγραψε.
10

«Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει πολλή στον κόσμο αυτή τη στιγμή,  αλλά μην αφήσετε την αρνητικότητα μερικών να επισκιάσει το ότι υπάρχει τόση πολλή αγάπη εκεί έξω», έγραψε η 54χρονη Λόπεζ ολοκληρώνοντας το μήνυμά της ευχαριστώντας ξανά τους θαυμαστές της και λέγοντάς τους ότι τους αγαπά «τόσο πολύ».

Πηγή: skai.gr

TAGS: JLO Ben Affleck διαζύγιο
