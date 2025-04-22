Και αυτό το Πάσχα, οι διάσημοι της Αμερικής με ελληνικές ρίζες φρόντισαν να τηρήσουν τα ελληνικά ήθη και έθιμα και έστειλαν τις ευχές τους στα ελληνικά.

Kalo Pasxa και Crhistos Anesti μας ευχήθηκε η Τζένιφερ Ανιστον, η Ρίτα Γουίλσον (σύζυγος του Τομ Χάνκς), η Μαρία Μενούνος και ο τζον Στάμος, ανεβάζοντας μάλιστα και χαρακτηριστικά πασχαλινά στιγμιότυπα στα social media.

Η Μαρία Μενούνος γιόρτασε την Κυριακή του Πάσχα στο σπίτι της ανεβάζοντας ένα αστείο βιντεάκι με την παρέα της - τον διάσημο επίσης Ελληνοαμερικανό ηθοποιό Τζον Στάμος και την ηθοποιό Μελίνα Κανακαρίδη (γνωστή από την αστυνομική σειρά CSI) - να σπάνε κόκκινα αβγά στο κεφάλι του μπαμπά της!

Η Τζένιφερ Ανιστον ανέβασε ένα καλαθάκι με αβγά ( τα οποία στη συνέχεια προφανώς έβαψε κόκκινα;) και ευχήθηκε «σε όλους τους αγαπημένους της Έλληνες, Christos Anesti».

H Ρίτα Γουίλσον άνεβασε ένα βιντεάκι από τη αναστάσιμη λειτουργία το βράδυ του Σαββάτου, την οποία παρακολούθησε με τον Τομ Χανκς στο μοναστήρι της Παναγίας, στην Καλιφόρνια.

Η Νία Βαρντάλος έκανε Πάσχα στην Αθήνα - και όχι στην Αμερική όπου ζει - διευκρινίζοντας στους followers της, πως το Χριστός Ανέστη το λέμε φωναχτά εμείς οι Έλληνες.

Πηγή: skai.gr

