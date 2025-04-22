Διάσημοι αστέρες του Χόλγουντ, αποχαιρέτησαν με συγκινητικά μηνύματα τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 21 Απριλίου, βυθίζοντας στο πένθος τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία και τον χριστιανικό κόσμο.

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ (Whoopi Goldberg), η οποία είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας δύο φορές, το 2023 και το 2024, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη μέσω ανάρτησής της στο Instagram. Σύμφωνα με την ηθοποιό, «ήταν ο πιο κοντινός εδώ και πολύ καιρό που φαινόταν να μην ξεχνά ότι η αγάπη του Χριστού περιβάλλει πιστούς και μη πιστούς. Έμοιαζε περισσότερο με τον Πάπα Ιωάννη τον 23ο που έκανε την πίστη πράξη. Ταξίδεψε, πάπα Φραγκίσκο, με την αγάπη σου για την ανθρωπότητα και το γέλιο σου».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) μοιράστηκε μία μακροσκελή ανάρτηση για τον Πάπα Φραγκίσκο στο Instagram μαζί με δύο κοινά τους στιγμιότυπα. «Ήταν ένας μεταμορφωτικός ηγέτης -όχι μόνο για την Καθολική Εκκλησία- αλλά και για την περιβαλλοντική μεταρρύθμιση και τον ακτιβισμό», έγραψε αναφερόμενος στην εγκύκλιο του πάπα το 2015, «Laudato Si’».

«Αυτό το σημαντικό κείμενο λειτούργησε ως ένα ηχηρό κάλεσμα για μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τον πλανήτη» συνέχισε ο διάσημος ηθοποιός (μέσω Variety). «Τονίζοντας τη διασύνδεση όλων των ειδών ζωής, ο Πάπας Φραγκίσκος παρότρυνε πρόσωπα, κοινότητες, ιδρύματα και παγκόσμιους ηγέτες να ενωθούν για να φροντίσουν το κοινό μας σπίτι. Τα λόγια του συνέβαλαν καταλυτικά πριν από την παγκόσμια διάσκεψη COP21 του 2015, συμβάλλοντας τελικά στη διαμόρφωση της Συμφωνίας του Παρισιού», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Ο Ράσελ Κρόου (Russell Crowe), ο οποίος συνάντησε τον πάπα Φραγκίσκο το 2014, απέτισε φόρο τιμής στο X μαζί με ένα στιγμιότυπο της Ρώμης. «Μια όμορφη μέρα στη Ρώμη, αλλά μια θλιβερή μέρα για τους πιστούς», έγραψε.

A beautiful day in Rome, but, a sad day for the faithful.

RIP Francis. pic.twitter.com/ckewTrYyFW — Russell Crowe (@russellcrowe) April 21, 2025

Ο Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas) μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο στο Instagram όπου φαίνεται να σφίγγει το χέρι του Πάπα, γράφοντας στη λεζάντα: «Ο Πάπας Φραγκίσκος απεβίωσε – υπήρξε ένας άνθρωπος που όντας επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, έδειξε καλοσύνη, αγάπη και ευσπλαχνία στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη».

Η Εύα Λονγκόρια (Eva Longoria) έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σύμμαχος για πολλούς από εμάς και μιλήσατε για τους περιθωριοποιημένους. Η συμπόνια, η καλοσύνη και η ταπεινότητά σας δεν θα ξεχαστούν».

Ο Τζίμι Φάλον (Jimmy Fallon) ο οποίος συναντήθηκε πέρυσι με τον Πάπα, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Instagram: «Ήταν τιμή μου που συνάντησα τον Πάπα Φραγκίσκο το περασμένο καλοκαίρι. Χαίρομαι που σας έκανα να γελάσετε. Σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Αναπαυθείτε εν ειρήνη».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη δική του συνάντηση με τον Πάπα και ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram: «Ένας υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος! Αναπαύσου εν ειρήνη άγιε πατέρα!».

Ο Μάρτιν Σκορσέζε (Martin Scorsese) ο οποίος είχε γίνει δεκτός αρκετές φορές από τον Πάπα, αποχαιρέτησε με βαθιά συγκίνηση τον Ποντίφικα, λέγοντας ότι «ο πάπας Φραγκίσκος άφησε ένα φως που δεν σβήνει» Σε δήλωσή του στο περιοδικό Variety, ο διάσημος σκηνοθέτης τόνισε: «Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να ειπωθούν για τη σπουδαιότητα του Πάπα Φραγκίσκου και όλα όσα σήμαινε για τον κόσμο, την Εκκλησία και το παπικό αξίωμα, αλλά αυτό θα το αφήσω σε άλλους. Ήταν, με κάθε τρόπο, ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος. Αναγνώριζε τα λάθη του, εξέπεμπε σοφία και καλοσύνη. Είχε μια ακλόνητη πίστη στο καλό και γνώριζε ότι η άγνοια είναι μια φοβερή μάστιγα για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεν σταμάτησε ποτέ να μαθαίνει και να διαφωτίζει, ενώ αγκάλιαζε, κήρυττε και εφάρμοζε τη συγχώρεση, την καθολική και διαρκή συγχώρεση». Και πρόσθεσε: «Η απώλεια για μένα είναι βαθιά - είχα την τύχη να τον γνωρίσω - και θα μου λείψει η παρουσία και η ζεστασιά του. Η απώλεια για τον κόσμο είναι τεράστια. Αλλά άφησε πίσω του ένα φως και αυτό δεν μπορεί ποτέ να σβήσει».

