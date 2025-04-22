Ευγενία Σαμαρά: Μετά τον Indiana Jones, έγινε Aladdin στην έρημο Wadi Rum

Συνεχίζει το μοναδικό της ταξίδι στην Ιορδανία η Ευγενία Σαμαρά και μετά τη διάσημη Πέτρα, σειρά πήρε η έρημος Wadi Rum.

Η Ουάντι Ραμ είναι από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της Ιορδανίας και προστατεύεται από την UNESCO. Αποτελεί την πατρίδα της φυλής Ζαλαμπία, η οποία ανέπτυξε τουρισμό με βάση την περιπέτεια και το περιβάλλον και υπηρεσίες σε όλη την προστατευόμενη περιοχή. Παρέχουν περιηγήσεις, οδηγούς, διαμονή και εγκαταστάσεις. Διαχειρίζονται επίσης εστιατόρια και μικρά καταστήματα στα χωριά, που παρέχουν γεύματα και βασικές προμήθειες για τους επισκέπτες. Οι υπηρεσίες οδηγών περιλαμβάνουν έμπειρους οδηγούς ορειβασίας και πεζοπορίας, που έχουν απαράμιλλη γνώση της περιοχής και συχνά μιλούν άπταιστα μία ή παραπάνω γλώσσες. Η χρήση τοπικών οδηγών και υπηρεσιών αποφέρει πολλά οφέλη στην προστατευόμενη περιοχή.

Οι δημοφιλείς δραστηριότητες στο έρημο περιβάλλον περιλαμβάνουν περιηγήσεις 4x4, βόλτες με καμήλες, κάμπινγκ κάτω από τα αστέρια, ιππασία με αραβικά άλογα, πεζοπορία και αναρρίχηση μεταξύ των τεράστιων πετρωμάτων. Οι ταξιδιώτες, που διαμένουν στην περιοχή, μπορούν να διανυκτερεύσουν σε καταυλισμούς Βεδουίνων στην έρημο και ξενοδοχεία-γκλάμπινγκ. Οι πεζοπόροι και περιπετειώδεις ταξιδιώτες μπορούν επίσης να επιλέξουν να κατασκηνώσουν σε εξωτερικούς χώρους κάτω από τα αστέρια.

Η Ευγενία Σαμαρά μας έδειξε έκανε κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες, βόλτα με καμήλες και κάμπινγκ κάτω από τα αστέρια και μάλιστα «έντυσε» το βίντεό της με τη μουσική από την ταινία Aladdin.

Η περιοχή έχει χρησιμοποιηθεί ως τόπος γυρισμάτων σε πολλές ταινίες. Οι δημιουργοί προσελκύονται ιδιαίτερα για την κινηματογράφηση ταινιών επιστημονικής φαντασίας, των οποίων το σενάριο λαμβάνει χώρα στον πλανήτη Άρη. Οι σκηνές της ερήμου στον Λώρενς της Αραβίας το 1962 εκτόξευσαν στα ύψη την τουριστική βιομηχανία της Ιορδανίας ενώ ακολούθησαν πολλές άλλες ταινίες μεταξύ των οποίων και κάποια Star Wars.

Και ιδού τα στόρι της ηθοποιού που επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές:

