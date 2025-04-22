Λογαριασμός
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όταν είσαι... «στιλάτη με μαγιό στο Πήλιο»!

Θέμα για την εκπομπή της η εμφάνισή της στο Πήλιο - Η ανάρτηση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο Instagram 

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Θα μπορούσε να είναι υποψήφια για το βραβείο του Shopping Star η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Πήλιο.

«Στιλάτη με μαγιό στο βουνό» θα ήταν το θέμα της και οι μισοί από όσους είδαν τις φωτογραφίες θα χάζεψαν από τη θέα εκεί που διαμένει ενώ οι άλλοι μισοί από μαγιό της και το καλλίγραμμο σώμα της.

Η ίδια βέβαια στο ποστ της μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ο καιρός ήταν το πρωί ζέστη και το βράδυ κρύο γι' αυτό και έχει μια εμφάνιση με κοστούμι.

Σε κάθε περίπτωση όμως το μαγιό της τραβάει το ενδιαφέρον που μοιάζει εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον και κυρίως με το σώμα που το φοράει.

Να το πάρει το βραβείο; Να το πάρει!

Πηγή: womenonly.gr

