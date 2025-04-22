Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Όταν είσαι... «στιλάτη με μαγιό στο Πήλιο»!

Θα μπορούσε να είναι υποψήφια για το βραβείο του Shopping Star η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές της στο Πήλιο.

Διαβάστε ακόμα : Σάκης Τανιμανίδης: Τα 20 καρέ από το ταξίδι στο Μπαλί και η Μπόμπα... ψάρι!

«Στιλάτη με μαγιό στο βουνό» θα ήταν το θέμα της και οι μισοί από όσους είδαν τις φωτογραφίες θα χάζεψαν από τη θέα εκεί που διαμένει ενώ οι άλλοι μισοί από μαγιό της και το καλλίγραμμο σώμα της.

Η ίδια βέβαια στο ποστ της μας έδωσε να καταλάβουμε ότι ο καιρός ήταν το πρωί ζέστη και το βράδυ κρύο γι' αυτό και έχει μια εμφάνιση με κοστούμι.

Σε κάθε περίπτωση όμως το μαγιό της τραβάει το ενδιαφέρον που μοιάζει εναρμονισμένο με το φυσικό περιβάλλον και κυρίως με το σώμα που το φοράει.

Να το πάρει το βραβείο; Να το πάρει!

