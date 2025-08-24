Christopher Schwarzenegger: Εντυπωσιακή μεταμόρφωση της σιλουέτας του

Ο Christopher Schwarzenegger επιδεικνύει το νέο, αδυνατισμένο σώμα του.

Ο 27χρονος γιος του Arnold Schwarzenegger και της Maria Shriver, Christopher Schwarzenegger, καταγράφεται από τον φωτογραφικό φακό, πιο ανανεωμένος από ποτέ, σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Τη σχετική φωτογραφία ανήρτησε η αδερφή του, Katherine Schwarzenegger Pratt, στο Instagram στις 22 Αυγούστου.

Φορά λευκό πουκάμισο και ροζ σορτς ενώ κοιτά το κινητό του πάνω σε ένα σκάφος.

Ο Christopher έχει αναφερθεί στη μεγάλη απώλεια κιλών του, αποκαλύπτοντας πως αποτελεί μια προσπάθεια που κράτησε πάνω από πέντε χρόνια.

«Ξεκίνησα το 2019, όταν ζούσα στην Αυστραλία. Ήμουν σε ένα μεγάλο ταξίδι. Το αντιμετώπισα σαν μια μεγάλη πρόκληση», είπε τονίζοντας πως κατάλαβε ότι το βάρος του τον εμπόδιζε να κάνει καθημερινές δραστηριότητες.

Ο Christopher αποκάλυψε ότι η ανασφάλειά του για το βάρος του ξεκίνησε από το λύκειο, όταν φρόντιζε να παίρνει προσαρμοσμένα γεύματα για να τρέφεται πιο υγιεινά.

«Δοκίμασα τα πάντα. Στο λύκειο χρησιμοποιούσα υπηρεσίες παράδοσης γευμάτων και θυμάμαι ότι ένιωθα περίεργα όταν έφερνα τα ιδιαίτερα γεύματα στο σχολείο», είπε.

Όπως τόνισε, η απώλεια βάρους δεν έγινε «μέσα σε μια νύχτα».

«Χρειάστηκε πολλή δοκιμή και λάθος, και ακόμα και σήμερα… όταν βλέπεις φωτογραφίες πριν και μετά… δεν νιώθω ότι είμαι πλήρως στο ‘μετά’. Δε νιώθω ότι έχω φτάσει εκεί».

Αξίζει να σημειωθεί πως ένας τρόπος που κατάφερε να χάσει σημαντικό βάρος ήταν η αποχή από το ψωμί.

«Έχασα 13 κιλά μόνο με αυτό», είπε

Πηγή: skai.gr

