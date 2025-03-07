Η ηθοποιός, Κριστίνα Ρίτσι, γνωστή από τους ρόλους της στις ταινίες «Η οικογένεια Άνταμς» και «Casper», έλαβε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ με το αριθμό 2.803.

Στην τελετή απονομής, είχε στο πλευρό της την οικογένειά της, τον σύζυγό της Μαρκ Χάμπτον, και τα δύο της παιδιά, τον 10χρονο Φρέντι και την 3χρονη Κλεό.

Christina Ricci and her family pose for photos by her newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/2G43SElH9W — Variety (@Variety) March 6, 2025

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου. Μαρκ, είσαι ο πιο υποστηρικτικός και στοργικός σύζυγος. Φρέντι, με έκανες να νιώσω τόση αγάπη την ημέρα που γεννήθηκες και με έφερες ξανά σε επαφή με την τέχνη, το πάθος και τη φιλοδοξία», είπε η πρωταγωνίστρια του «Yellowjackets».

«Και η Κλεό, το υπέροχο μικρό κοριτσάκι μου, σε αγαπάω πάρα πολύ και εμπνέομαι από όλη τη δύναμη, το θάρρος και το πνεύμα σου», συμπλήρωσε.

Η διάσημη πρωταγωνίστρια ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 7 ετών, όταν ένας κριτικός ενός τοπικού θεάτρου παρατήρησε την εξαιρετική της ερμηνεία σε σχολική παράσταση. Δύο χρόνια αργότερα, το 1990 έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Mermaids».

Στην ομιλία της δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της, στην αδελφή της Πία και στη μητέρα τους. «Δεν θα μπορούσα να έχω αυτή τη ζωή χωρίς την αδελφή μου και τη μητέρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και εξομολογήθηκε πως όταν βρέθηκε στα κινηματογραφικά πλατό αμέσως κατάλαβε ότι αυτός είναι ο χώρος της.

«Από τη στιγμή που ξεκίνησα να παίζω, ήξερα πως ήταν γραφτό να γίνει και όσο κι αν πάντα ένιωθα σαν στο σπίτι μου στα γυρίσματα, ποτέ δεν πίστευα ως νεαρή ηθοποιός ότι θα λάμβανα μια τέτοια τιμή. Πάντα αισθανόμουν πως βρισκόμουν στο περιθώριο», συνέχισε η σταρ.

Christina Ricci has received her star on the Hollywood Walk of Fame.

pic.twitter.com/rItZLZUm2x — Film Updates (@FilmUpdates) March 6, 2025

Σύμφωνα με το CBS News, η Ρίτσι γνώρισε μεγάλη επιτυχία με την ταινία του Ανγκ Λι, «The Ice Storm», πριν κερδίσει μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα με το «The Opposite of Sex».

«Βρίσκομαι εδώ - και θα βρίσκομαι για πάντα εδώ, στη γωνία των Hollywood και Argyle...είμαι εδώ χάρη στους απίστευτους ανθρώπους της ζωής μου που με συντρόφευσαν σε αυτή τη διαδρομή», κατέληξε η ηθοποιός.

