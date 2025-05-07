Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θα μιλήσουν για την πρώην τους στο πρώτο ραντεβού

Ένα από τα μεγαλύτερα "φάουλ" στο πρώτο ραντεβού; Να μιλάς για τον/την πρώην σου. Αν συνεχίζεις να αναφέρεσαι σε μια παλιά σχέση, στέλνεις το μήνυμα ότι δεν την έχεις ξεπεράσει ή δεν είσαι ακόμα έτοιμος/η να προχωρήσεις. Κι όμως, αυτό συμβαίνει πολύ πιο συχνά απ’ ό,τι φαντάζεσαι.

Πολλά ζώδια το αποφεύγουν ευλαβικά, όπως οι πρακτικοί Παρθένοι ή οι ευγενικοί Ιχθύες. Αλλά για κάποια άλλα, το να μιλήσουν για τον/την πρώην είναι κάτι απολύτως φυσικό. Μερικοί λατρεύουν να μοιράζονται ιστορίες, ειδικά αν έχουν πιει μια-δυο γουλιές κρασί. Μπορεί να ξεκινήσουν με ένα ανέμελο «θέλεις να σου πω κάτι αστείο;» και να καταλήξουν να αναλύουν την τελευταία τους σχέση και όλα όσα έμαθαν στη θεραπεία.

Για ορισμένα ζώδια, η κουβέντα για πρώην είναι απλά μια συνήθεια. Άλλα το κάνουν επίτηδες, σαν ένα μικρό τεστ: "Αν ψάχνω τον έναν και μοναδικό, καλύτερα να ξέρει από την αρχή με τι έχει να κάνει." Κι αν αυτό τρομάξει τον άλλον; Δεν πειράζει!

Αφού περάσουν οι πρώτες ερωτήσεις τύπου "με τι ασχολείσαι;", κάποια ζώδια θέλουν να μπουν κατευθείαν στο δράμα. Παρακάτω, τα 3 ζώδια που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να μιλήσουν για τον/την πρώην τους από το πρώτο κιόλας ραντεβού:

Δίδυμος

Οι Δίδυμοι πάντα αποκαλύπτουν περισσότερα απ’ όσα πρέπει στο πρώτο ραντεβού.

Οι πιθανότητες να αναφερθεί ένας Δίδυμος σε κάποιον/α πρώην του είναι πάρα πολύ υψηλές. Για αυτούς, είναι απλά ένας τρόπος να κρατηθεί ζωντανή η κουβέντα. Αν υπάρξει κενό, θα το γεμίσουν με κάποια τρελή ιστορία από το παρελθόν τους, χωρίς καν να σκεφτούν αν είναι κατάλληλη στιγμή.

Ως αέρινο ζώδιο, με κυβερνήτη τον επικοινωνιακό Ερμή, είναι γεννημένοι για να μιλούν. Απεχθάνονται τις επιφανειακές συζητήσεις τύπου "ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα;" και προτιμούν κουβέντες με ζουμί. Θέλουν να μιλούν για αληθινά, δύσκολα, ανθρώπινα πράγματα.

Κι επειδή μιλάνε με ταχύτητα και χωρίς φίλτρο, δεν καταλαβαίνουν καν πότε αναφέρονται στον/στην πρώην. Μπορεί να ξεκινήσουν να μιλάνε για τα φοιτητικά τους χρόνια και να καταλήξουν να εξιστορούν ένα πενταετές love story που κατέληξε σε χωρισμό. Αυτή η αμεσότητα τους βοηθά να κάνουν πολλούς φίλους, αλλά και να τρομάζουν κάποιους πιθανούς συντρόφους.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί μιλάνε για τον/την πρώην ως… τεστ.

Αν και ξέρουν ότι δεν είναι το ιδανικό θέμα για πρώτο ραντεβού, ένας Σκορπιός μπορεί να το κάνει επίτηδες, για να δει πώς θα αντιδράσεις. Ως συναισθηματικό ζώδιο του νερού που δίνει τεράστια σημασία στην πίστη και στο δέσιμο, θέλει από την αρχή να σε «τσεκάρει» για να δει αν μπορεί να σε εμπιστευτεί.

Ο Σκορπιός θέλει να νιώσει κοντά στον άλλον και μερικές φορές παραλείπει εντελώς τα αρχικά βήματα της γνωριμίας. Τον ξενερώνει να ξεκινάει από το μηδέν μετά από έναν χωρισμό, οπότε προσπαθεί να φτάσει κατευθείαν στα βαθιά. Και τι πιο βαθύ απ’ το να αρχίσει να σου λέει τα «δράματα» του παρελθόντος;

Ως ζώδιο που κυβερνάται από τον Πλούτωνα, τον πλανήτη της μεταμόρφωσης, οι Σκορπιοί μπορεί να προχωρούν στη ζωή, αλλά ποτέ δεν ξεχνούν. Αν βρουν την ευκαιρία να μιλήσουν για τον/την πρώην ενώ τρώνε ή πίνουν, θα την αρπάξουν χωρίς δισταγμό.

Τοξότης

Οι Τοξότες μιλάνε για πρώην χωρίς καν να το συνειδητοποιούν.

Ο Τοξότης δεν πολυνοιάζεται για τους "κανόνες" των ραντεβού. Δεν θα μπει στον κόπο να προσποιηθεί ή να αποφύγει θέματα "ταμπού". Θα εμφανιστεί στο ραντεβού ως ο εαυτός του, αληθινός, ειλικρινής και ενθουσιώδης. Ως ζώδιο της φωτιάς, είναι γνωστός για την ωμή ειλικρίνειά του. Αν θέλει να κράξει τον/την πρώην που τον απάτησε, θα το κάνει.

Με κυβερνήτη τον Δία, τον πλανήτη της τύχης και της επέκτασης, ο Τοξότης είναι αισιόδοξος από τη φύση του. Αν η κουβέντα για κάποιον/α πρώην ενοχλήσει το άτομο που έχει απέναντί του και αυτό εξαφανιστεί μετά; Δεν τρέχει και τίποτα – έτσι κι αλλιώς δεν ήταν meant to be.

Είναι ανοιχτοί άνθρωποι, πιάνουν εύκολα κουβέντα, κι όταν βρεθείς με έναν Τοξότη θα νιώσεις σαν να τον γνωρίζεις χρόνια. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για το παρελθόν, κι αν εσύ αναφερθείς στον/στην πρώην σου, είναι πολύ πιθανό να μπουν σε ρόλο… ψυχοθεραπευτή και να αρχίσουν τις ερωτήσεις.

