Jeff Bezos-Lauren Sanchez: Τα ονόματα που ακούγονται ότι θα τραγουδήσουν στον γάμο τους

Ο Jeff Bezos και η Lauren Sanchez φέρεται να προσέλαβαν δύο παγκόσμιους σούπερ σταρ για να τραγουδήσουν στον γάμο τους. Ωστόσο, πολλές πηγές αναφέρουν στο «Page Six» ότι οι φήμες είναι αναληθείς.

Η «Daily Mail» έγραψε ότι ο ιδρυτής της Amazon, 61 ετών, και η πρώην δημοσιογράφος, 55 ετών, «έκλεισαν» τη Lady Gaga και τον Elton John για να τραγουδήσουν στον γάμο τους στη Βενετία της Ιταλίας, τον Ιούνιο.

«Η Λόρεν ήθελε έναν μεγάλο καλλιτέχνη να τραγουδήσει γι’ αυτούς και δεν υπάρχει μεγαλύτερο από την Gaga και τον Elton», υποστήριξε άνθρωπος, ο οποίος μίλησε στο μέσο.

EXCLUSIVE DETAILS: Rumors swirl about Jeff Bezos and Lauren Sánchez hiring A-list singers to perform at their extravagant Italian wedding https://t.co/SuvHmP9xnf pic.twitter.com/YIGu5DheOv — Page Six (@PageSix) May 6, 2025

Η πηγή ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η 39χρονη Lady Gaga και ο 78χρονος Elton John ήταν διατεθειμένοι να αποδεχτούν την πρόσκληση επειδή είναι «καλοί φίλοι και ήταν ευτυχείς να το κάνουν μαζί». Ωστόσο, η πηγή διαψεύδει κατηγορηματικά στο «Page Six» ότι η τραγουδίστρια του «Poker Face» θα εμφανιστεί.

Οι γαμήλιοι εορτασμοί φέρεται να πραγματοποιούνται σε διάστημα τριών ημερών, από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου. Αρχικά, είχε αναφερθεί ότι το ζευγάρι θα πραγματοποιήσει τον γάμο του πάνω στο mega-yacht του Bezos, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο αυτό το σενάριο πλέον δεν είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα.

Εκτός από την Gaga και τον John, άλλες διασημότητες που αναμένεται να παρευρεθούν ως καλεσμένοι είναι η Oprah Winfrey, η Kim Kardashian, η Ivanka Trump και η Katy Perry. Μετά από πέντε χρόνια σχέσης, ο δισεκατομμυριούχος έκανε πρόταση γάμου στη Lauren Sanchez δίνοντάς της ένα δαχτυλίδι αρραβώνων στη Νότια Γαλλία.



Πηγή: skai.gr

