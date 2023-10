Cher: Η ζωή μου φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο ανθρώπινο ον που υπήρξε ποτέ

Η 77χρονη σούπερ σταρ μιλάει για το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της και τι θα κάνει αν εκλεγεί ξανά ο Τραμπ

H Cher πιστεύει ότι μόλις έγραψε ιστορία. «Η ζωή μου φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο ανθρώπινο ον που υπήρξε ποτέ», λέει στον «Guardian». «Αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να μπω στο βιβλίο Γκίνες γι' αυτό. Και συνεχίζω ακόμα!».

Στην πραγματικότητα, στα 77 της χρόνια, με μια καριέρα έξι δεκαετιών πίσω της, η Cher εξακολουθεί να βρίσκει νέους τρόπους να εκφράζεται. Αυτήν την εβδομάδα θα κυκλοφορήσει το πρώτο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ. «Όλοι έχουν κάνει ένα», ανέφερε η ίδια.

«Έτσι, όταν τηλεφώνησε ο μάνατζέρ μου και μου είπε, "Θα θέλαμε να το κάνεις αυτό", η απάντησή μου ήταν "Όχι!". Μου είπε, "Απλά σκέψου το". Έτσι, κάθισα κάτω και σκέφτηκα, ‘’Τι μπορώ να κάνω που να είναι διαφορετικό;’’». Η απάντηση, όπως αποδείχτηκε, ήταν ένα εορταστικό άλμπουμ, που δεν «φωνάζει» Χριστούγεννα κάθε δευτερόλεπτο.

Στην πραγματικότητα, τα μισά τραγούδια είναι καινούργια, συμπεριλαμβανομένου του πιασάρικου χορευτικού κομματιού «DJ, Play a Christmas Song», το οποίο θυμίζει μια νύχτα που κάθε άλλο παρά σιωπηλή είναι. Άλλα κομμάτια του άλμπουμ είναι εντελώς απροσδόκητα, όπως μια διασκευή του εκστατικού «This Will Be Our Year» των Zombies, από το cult αριστούργημά τους «Oracle & Odyssey» του 1968. «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήθελα αυτό το άλμπουμ να είναι διασκεδαστικό», επισήμανε η Cher.

Και γιατί όχι; Η διασκέδαση είναι το σήμα κατατεθέν της Cher από τότε που έκανε την υπέρβαση με τον Sonny στο τραγούδι τους «I Got You Babe» το 1965. Ταυτόχρονα, η διασκέδαση, για τη Cher, δεν σημαίνει μόνο ευχαρίστηση. Έχει να κάνει και με την επιβίωση.

Ακόμα και το νέο της άλμπουμ έχει ένα βαθύτερο πλαίσιο απ' ότι μπορεί να φαίνεται αρχικά. Βρίσκει συναισθηματικό αποκορύφωμα σε μια διασκευή του «Christmas» (Baby Please Come Home), το οποίο αρχικά εμφανίστηκε στο κλασικό χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του Phil Spector το 1963, με την Darlene Love στα φωνητικά και τη 17χρονη Cher να θρηνεί από πίσω. Τώρα, 60 χρόνια αργότερα, αυτή και η Love ερμηνεύουν το τραγούδι ως ντουέτο. «Το σιχαίνομαι όταν οι άνθρωποι λένε: ‘’Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες’’», ανέφερε η διάσημη τραγουδίστρια.

Το πιο δημοφιλές τραγούδι της Cher όλων των εποχών, το «Believe», το οποίο έγραψε όταν ήταν 52 ετών, προέκυψε μόνο χάρη στην υποστήριξη της βρετανικής δισκογραφικής της εταιρείας, σε μια εποχή που η αμερικανική της εταιρεία την είχε εγκαταλείψει. Για τον εορτασμό του άλμπουμ «Believe», αυτόν τον μήνα θα κυκλοφορήσει μια διευρυμένη έκδοση για την 25η επέτειο του σετ. Το ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ έγραψε ιστορία όχι μόνο επειδή έφτασε στο Νο 1 σε περισσότερες από 10 χώρες, αλλά και επειδή ήταν η πρώτη από ένα εκατομμύριο ηχογραφήσεις που χρησιμοποίησε το auto-tune ως hook. Αργότερα και άλλοι καλλιτέχνες, ιδίως στο χώρο της χιπ-χοπ, άρχισαν να χρησιμοποιούν το auto-tune στις ηχογραφήσεις τους.

Η καλλιτέχνιδα δηλώνει τρομοκρατημένη από το ενδεχόμενο ο Τραμπ να ανακτήσει την εξουσία. «Παραλίγο να πάθω έλκος την τελευταία φορά», είπε. «Αν μπει στην εξουσία, ποιος ξέρει; Αυτή τη φορά θα φύγω από τη χώρα».



