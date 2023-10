Britney Spears: Έκανε άμβλωση όταν είχε σχέση με τον Justin Timberlake

Tα πρώτα αποσπάσματα από τα πολυαναμενόμενα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με τίτλο «The Woman in Me» είδαν το «φως» της δημοσιότητας και «αποκάλυψαν», μεταξύ άλλων, μια οδυνηρή εμπειρία που η διάσημη τραγουδίστρια την κρατούσε μυστική εδώ και 20 χρόνια.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, που προδημοσίευσε απόσπασμα του «The Woman in Me» η διάσημη τραγουδίστρια έμεινε έγκυος κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

«Για μένα, η εγκυμοσύνη δεν ήταν τραγωδία. Αγαπούσα τον Τζάστιν τόσο πολύ. Πάντα περίμενα ότι μία μέρα θα κάναμε οικογένεια μαζί. Απλώς αυτό θα γινόταν πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμενα. Αλλά ο Τζάστιν σίγουρα δεν ήταν χαρούμενος για την εγκυμοσύνη. Είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι να έχουμε ένα μωρό στη ζωή μας, ότι ήμασταν πολύ νέοι...Δεν ξέρω αν αυτή ήταν η σωστή απόφαση. Αν εξαρτιόταν από εμένα δεν θα το είχα κάνει ποτέ. Και όμως ο Τζάστιν ήταν τόσο σίγουρος ότι δεν ήθελε να γίνει πατέρας», έγραψε η σταρ.

1 week until my book #TheWomanInMe hits shelves 📚 !!! Thank you all for making it #1 on Amazon already !!! #AD https://t.co/ifGb83HMHq @simonschuster @GalleryBooks pic.twitter.com/lchdmWUlit