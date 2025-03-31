Η Cardi B ισχυρίστηκε ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της, Offset, την παρενοχλεί και απειλεί να τη σκοτώσει κατά τη διάρκεια ενός νέου παραληρήματός της και εν μέσω του διαζυγίου τους.

Η 32χρονη καλλιτέχνιδα, η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου πέρυσι τον Ιούλιο, ισχυρίστηκε ότι ο Offset έχει βάλει bloggers να την «τρολάρουν». Η σταρ -που μοιράζεται τρία παιδιά με τον ράπερ-απαίτησε, επίσης, μια συγγνώμη αλλιώς θα τον εκθέσει ανεπανόρθωτα…

Η Cardi B υποστήριξε: «Είναι αναστατωμένος, επειδή έστειλα στην κοπέλα του μηνύματα που με παρακαλούσε, λέγοντας ότι θα με σκοτώσει». Στη συνέχεια η ίδια υποστήριξε ότι ο πρώην της, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Kiari Cephus, την παρενοχλεί συστηματικά και της αφήνει φωνητικά μηνύματα, σε μια προσπάθεια-σύμφωνα με την ίδια- να μειώσει την αυτοεκτίμησή της.

Μετά τον χωρισμό της από τον Offset, η Cardi B βρήκε νέο σύντροφο, τον Stefon Diggs, αλλά η ράπερ αποκάλυψε ότι ο Offset προσπάθησε να παρέμβει στην ερωτική της ζωή. «Έστειλε ένα γραπτό μήνυμα σε κάποιον με τον οποίο συναναστρεφόμουν και μας έδειχνε να κάνουμε σεξ», ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια του παραληρήματος. «Παρενοχλείτε εμένα και τον άνθρωπο με τον οποίο έχω σχέση εδώ και μήνες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 2018 άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες περί απιστίας γύρω από τον Offset, αλλά το ζευγάρι παρέμεινε μαζί και ανακοίνωσε ότι περιμένει το πρώτο του παιδί τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Ωστόσο, πέντε μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, η Cardi B ανακοίνωσε τον χωρισμό τους τον Δεκέμβριο του 2018.

Την επόμενη χρονιά, οι δυο τους επανασυνδέθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020, τον ίδιο μήνα η ράπερ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και λίγο μετά το ζευγάρι έκανε πίσω… Κανείς δεν ξέρει τι, πραγματικά, συμβαίνει μεταξύ τους…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.