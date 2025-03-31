Ο Kanye West έκανε μια σοκαριστική παραδοχή κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον DJ Akademiks σχετικά με τον γάμο του με την Kim Kardashian και τα παιδιά που μοιράζεται μαζί της.

Ο 47χρονος ράπερ, που πλέον «ακούει» στο όνομα Ye, είπε ότι μετανιώνει που άφησε έγκυο την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν. «Αυτό ήταν δικό μου λάθος», αποκάλυψε ο ίδιος. «Δεν ήθελα να κάνω παιδιά με αυτό το άτομο μετά τους πρώτους δύο μήνες που ήμουν μαζί της, αλλά αυτό δεν ήταν το σχέδιο του Θεού».

Ο Γουέστ και η Καρντάσιαν ήταν παντρεμένοι για έξι χρόνια, από το 2014 έως το 2021, και μοιράζονται τέσσερα παιδιά. Άνθρωπος, ο οποίος μίλησε στη «Daily Mail», ανέφερε ότι η νυν σύζυγός του, Bianca Censori, έχει καταστρώσει ένα σχέδιο να αποκτήσουν ένα μωρό για να σώσουν τον γάμο τους, εν μέσω των συνεχιζόμενων φημών περί διαζυγίου, αν και άλλοι φοβούνται ότι μπορεί να έχει απώτερο σκοπό.

«Τα παιδιά μου είναι διασημότητες και δεν έχω εγώ τον λόγο», δήλωσε ο καλλιτέχνη στη συνέντευξή του. Και πρόσθεσε: «Έτσι, αυτή η λευκή γυναίκα και αυτή η λευκή οικογένεια έχουν τον έλεγχο αυτών των μαύρων παιδιών με μεγάλη επιρροή, που είναι τα μισά παιδιά του Ye». Πρόκειται για άλλο ένα παραλήρημα του Kanye West…

Πρόσφατα, ο ράπερ τα έβαλε και πάλι με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν, γράφοντας σε tweets ότι τον ενοχλεί το γεγονός ότι μια λευκή γυναίκα έχει τον έλεγχο των μαύρων παιδιών του…

Όταν ο Akademiks τον ρώτησε γιατί έβρισε και τον αείμνηστο Virgil Abloh σε ένα tweet, λέγοντας στον West ότι δεν είναι δίκαιο αφού «δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ο ράπερ απάντησε: «Είμαι κακός. Είμαι ένας κακός άνθρωπος».

Πηγή: skai.gr

