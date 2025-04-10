Η 59χρονη ηθοποιός, Brooke Shields, απόλαυσε τον ήλιο στις Μπαχάμες, επιδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της με ένα λευκό και μαύρο μπικίνι.

«Φοράω το ολοκαίνουργιο μου μαγιό @indiahicksstyle x @sealevelaustralia!!!», έγραψε η ηθοποιός του «Mother of the Bride» στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας και τις σχετικές φωτογραφίες στο Instagram.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες, η Μπρουκ Σίλντς έχει και έναν «σπέσιαλ καλεσμένο», έναν μικρό σκύλο. Σύμφωνα με τη «New York Post» το μαγιό που φόρεσε η 59χρονη ηθοποιός κοστίζει 240 δολάρια και είναι φτιαγμένο από ανακυκλώσιμα υλικά.

Αν υπάρχει μία γυναίκα που θα μπορούσε να διδάξει πολλά μέσα από την ιστορία της ζωής της και τις όσες δυσκολίες έχει βιώσει και να ενθαρρύνει τις υπόλοιπες γυναίκες, ιδίως εκείνες που διανύουν τη μέση ηλικία, αυτή δεν είναι άλλη από την Μπρουκ Σιλτς.

Η διάσημη ηθοποιός, που «σημάδεψε» τη δεκαετία του 1970 και του ’80 (περιοδικά, τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες), είχε μια απίστευτη φυσική ομορφιά. Φωτεινά βαθυγάλαζα μάτια, λεπτεπίλεπτα χαρακτηριστικά και ένα υπέροχο χαμόγελο. Μέχρι να γίνει έφηβη, η εμφάνισή της είχε εξελιχθεί σε ένα απίθανο μείγμα αναγεννησιακού αγγέλου και βρικόλακα.

Η Shields μέσα από το βιβλίο της «Shields Is Not Allowed to Get Old» γράφει για τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες. «Η βιομηχανία ομορφιάς θέλει να κυνηγάμε τη νεότητα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνεις πού ήσουν, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά χαρούμενο να λες: ‘’Μπορεί να μην ξέρω πού πηγαίνω, αλλά είμαι εδώ’’…».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.