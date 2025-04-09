Αν βαριέσαι, στείλε μήνυμα σε ένα από αυτά τα 3 ζώδια

Είτε βαριέσαι το βράδυ, είτε δεν έχεις τι να κάνεις αυτό το απόγευμα, δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να στείλεις μήνυμα σε έναν φίλο και να πάρεις άμεση απάντηση. Αυτός ο συγκεκριμένος τύπος φίλου όχι μόνο απαντά μέσα σε 0,5 δευτερόλεπτα, αλλά έχει πάντα κάτι συναρπαστικό να πει, και έτσι, απλά, η βαρετή σου διάθεση εξαφανίζεται.

Στην αστρολογία, ο "διασκεδαστικός φίλος" μπορεί να έχει διάφορους ρόλους, κάτι που συχνά οφείλεται στα χαρακτηριστικά του ζωδίου του. Οι ιδανικοί φίλοι για να τους στείλεις μήνυμα όταν βαριέσαι είναι συχνά αυτοί που έχουν αναλάβει περήφανα τον ρόλο του κουτσομπόλη της παρέας. Αν κάποιος τσακώνεται, χωρίζει ή ρεζιλεύεται online, να είσαι σίγουρη ότι το ξέρουν. Και το καλύτερο; Είναι περισσότερο από πρόθυμοι να μοιραστούν τις λεπτομέρειες.

Άλλοι κοσμικοί υποψήφιοι θα σε προσκαλέσουν αμέσως έξω. Αν τους στείλεις “Αχ, πεθαίνω από βαρεμάρα”, μια λίστα με συναρπαστικές ιδέες θα έρθει στο δρόμο σου σε λίγα λεπτά. “Θες να βγούμε;” μπορεί να πουν ή “Πάμε για ποτό!”. Μέσα σε λίγο, η μέρα σου θα γεμίσει σχέδια, μπορεί και να έρθουν να σε πάρουν οι ίδιοι.

Φυσικά, υπάρχουν και οι φίλοι που είναι απλώς πάντα διαθέσιμοι για κουβέντα. Σε αντίθεση με την κολλητή σου που απαντά μετά από τρεις με πέντε εργάσιμες μέρες, αυτός ο φίλος κρατά το κινητό του ανά χείρας 24/7 και είναι πάντα έτοιμος για μια χαλαρή κουβέντα. Στείλε τους μήνυμα όταν βαριέσαι στη δουλειά και θα σε κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις πέντε.

Ορίστε, λοιπόν, τα τρία καλύτερα ζώδια για να τους στείλεις μήνυμα όταν βαριέσαι, σύμφωνα με την αστρολογία:

Δίδυμος

Βαριέσαι; Στείλε μήνυμα σε έναν Δίδυμο.Δύσκολα θα βρεις Δίδυμο που να μην είναι συνεχώς στο κινητό του, κι αυτό τους κάνει τον τέλειο φίλο για να του στείλεις μήνυμα όταν βαριέσαι. Ως ζώδιο του αέρα που κυβερνάται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, όποιος έχει έντονα στοιχεία Διδύμων στο ωροσκόπιό του θα θέλει να μιλήσει, να γελάσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις και να λύσει προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου και του πώς να σε βγάλει από τη βαρεμάρα.

Ένας Δίδυμος μπορεί να σου μιλά για μια ώρα ενώ κάνεις βόλτα, για τρεις ώρες στο δρόμο για ένα road trip ή μέχρι αργά το βράδυ, σταματώντας μόνο όταν τελικά αποκοιμηθεί. Δεν τελειώνουν ποτέ τα θέματα προς συζήτηση και έχουν το ταλέντο να κάνουν κάθε κουβέντα διασκεδαστική.

Το δυνατό τους σημείο, όμως; Το φωνητικό μήνυμα. Στείλε ένα μακροσκελές voice memo στον Δίδυμο της ζωής σου και θα σου απαντήσει με ένα… ακουστικό βιβλίο! Θα είναι ό,τι πρέπει για να ξεπεράσεις μια βαρετή στιγμή.

Λέων

Η μεταδοτική ενέργεια του Λέοντα θα σε “ανεβάσει” όταν βαριέσαι. Αν νιώθεις ότι θα… πεθάνεις από τη βαρεμάρα, γρήγορα! Πιάσε το κινητό και στείλε μήνυμα σε έναν Λέοντα. Ως κοινωνικά συνδεδεμένο ζώδιο της φωτιάς, είναι μέσα σε όλες τις εξελίξεις και είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμοι να σου πουν τα πάντα.

Οι χρωματιστές αφηγήσεις ενός Λέοντα θα σε κρατήσουν σε εγρήγορση στο μετρό, στην αναμονή σε μια αίθουσα ή σε ένα αργόσυρτο Κυριακάτικο απόγευμα χωρίς σχέδια. Θα είσαι τόσο απασχολημένος με τα “ωω!” και “ααα!” του δράματος, που θα ξεχάσεις ότι βαριόσουν.

Ως ζώδιο που κυβερνάται από τον Ήλιο, δηλαδή το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, οι Λέοντες είναι συχνά θεατρικοί και δραματικοί. Αν ψάχνεις μια χαλαρή έξοδο, κράτα το για άλλο ζώδιο. Ο Λέων είναι αυτός που θα σε διασκεδάσει με κάθε τρόπο, και το απολαμβάνει.

Τοξότης

Ακούς μια κόρνα να χτυπά απ’ έξω χωρίς λόγο; Όχι, δεν είναι τυχαία, είναι ο Τοξότης φίλος σου που ήρθε να σε πάρει. Αν στείλεις μήνυμα σε έναν Τοξότη ότι βαριέσαι, θα μπει αμέσως σε “λειτουργία διάσωσης”. Αντί να σε αφήσει να κάθεσαι μόνος Σάββατο βράδυ, θα σκεφτεί μια φανταστική έξοδο, ακόμη κι αν είναι απλώς ένα μπαρ στη γειτονιά.

Αυτό που κάνει την παρέα του συναρπαστική είναι η ενέργειά του. Ως διασκεδαστικό ζώδιο της φωτιάς, και κυβερνώμενος από τον Δία, πλανήτη της τύχης και της αισιοδοξίας, ο Τοξότης είναι σχεδόν αλλεργικός στη βαρεμάρα. Μπορεί να μετατρέψει οποιοδήποτε βράδυ σε αξέχαστη εμπειρία με ιστορίες και χαρούμενη διάθεση, ενώ συχνά οργανώνει περιπέτειες τελευταίας στιγμής.

Οι Τοξότες είναι επίσης οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του ζωδιακού κύκλου. Αν νιώθεις κολλημένος, θα σου δώσουν την ενθάρρυνση που χρειάζεσαι. Αν νιώθεις ότι δεν θα επιβιώσεις από τη νυχτερινή βάρδια, θα σου στείλουν αστεία TikToks για να σε κρατήσουν ξύπνιο. Είναι σαν φλιτζάνι καφέ σε ανθρώπινη μορφή, είναι δύσκολο να μην ενθουσιαστείς όταν είναι κοντά σου.

