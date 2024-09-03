Britney Spears: Ετοιμάζει «μυθοπλαστικό μιούζικαλ» και ίσως πρωταγωνιστήσει σε αυτό

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε ανάρτησή της στο Ιnstagram παίρνει θέση για τη μορφή που θα έχει η επερχόμενη κινηματογραφική της ταινία.

«Το έργο που ίσως κάνω δεν είναι βιογραφικό... είναι ένα μυθοπλαστικό μιούζικαλ όπου υποδύομαι έναν εξαιρετικά έξυπνο χαρακτήρα !!!», έγραψε η σούπερ σταρ της ποπ, προσθέτοντας: «Είναι κολακευτικό να βρίσκομαι με τόσο καλή παρέα όπως αυτή του Jon Chu!!!».

Όπως αναφέρει το Βillboard η Universal Pictures φέρεται να κέρδισε τα δικαιώματα για την κινηματογραφική μεταφορά τού «The Woman in Me», μετά από έναν «πόλεμο» προσφορών.

Το βιβλίο που κυκλοφόρησε τον περσινό Οκτώβριο από τις εκδόσεις Gallery Books έφτασε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ των New York Times. Περιγράφει, μεταξύ άλλων, την άνοδο της καριέρας της σταρ, την σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, καθώς και το καθεστώς κηδεμονίας που αναγκάστηκε να ζήσει για 13 χρόνια.

Ο σκηνοθέτης του «Wicked», Τζον Μ. Τσι, και ο παραγωγός, Μαρκ Ε. Πλατ, ηγούνται της ανάπτυξης του πρότζεκτ, σύμφωνα με το Variety. Η Σπίαρς στις αρχές Αυγούστου αποκάλυψε μέσω X (πρώην Twitter) ότι δουλεύει πάνω σε ένα «μυστικό έργο» με τον Πλατ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.