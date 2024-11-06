Τσιτσιπάς- Μπαντόζα: Στην πρώτη τους κοινή φωτογράφηση στο Hola εκείνος δηλώνει πως του θυμίζει τη μητέρα του

Σε αυτήν τη συνέντευξη μιλάει ο ένας για τον άλλον με πολύ τρυφερά λόγια αποκαλύπτοντας και πως ξεκίνησε η σχέση τους.

«Θα έλεγα ότι η πρώτη φορά που παρατήρησα την Πάουλα ήταν όταν την είδα στο Australian Open του 2020 να παίζει στο Center Court. Ήμουν σαν υπνωτισμένος τότε και θυμάμαι ότι σκεφτόμουν από μέσα μου ότι μια μέρα θα ήμασταν μαζί» είπε αρχικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

«Συνάντησα τον Στέφανο αμέσως μετά τον τραυματισμό μου. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες εποχές για εμένα γιατί δεν είχα περάσει ποτέ τόσους μήνες χωρίς να παίξω τένις και μου έδωσε την ευτυχία, την υποστήριξη και τον καθαρό αέρα που χρειαζόμουν τόσο πολύ εκείνη την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα πολύ τυχερή που ήρθε λίγο φως στη ζωή μου σε μια τόσο σκοτεινή εποχή.

Είμαστε και οι δύο πολύ σαφείς σχετικά με τις προτεραιότητές μας. Προφανώς θέλουμε να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, να μοιραζόμαστε ένα σπίτι κάποια στιγμή αλλά πάνω απ’ όλα υπάρχει τένις και για τους δύο. Έχουμε αγωνιστεί σκληρά και οι δύο για να είμαστε ανάμεσα στους καλύτερους στον κόσμο σε αυτό που κάνουμε και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Είμαστε και οι δύο ξεκάθαροι και ξέρουμε ότι αργότερα θα έρθει η ώρα να απολαύσουμε όλα τα άλλα ως ζευγάρι» διηγήθηκε η Πάουλα Μπαντόζα.

«Οι μαχητικές γυναίκες είναι οι πιο ελκυστικές για μένα και αυτές που θαυμάζω περισσότερο. Μου θυμίζει λίγο τη μητέρα μου με κάποιους τρόπους. Νιώθω πολύ άνετα με την Πάουλα. Νιώθω εξαιρετικά συνδεδεμένος μαζί της και νιώθω ότι είναι ο άνθρωπός μου. Υποθέτω ότι αυτό σημαίνει ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Κι ότι έχουμε αυτό το είδος σύνδεσης που μας φέρνει πιο κοντά ακόμα και σε σύγκρουση και ένταση» τονίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς ενώ η καλή του λέει για εκείνον:

«Είναι ένα άτομο που ξεχωρίζει κι έχει απίστευτες ικανότητες που είναι κάτι που μου αρέσει. Επίσης είναι πολύ εργατικός. Έχει πολύ ξεκάθαρες ιδέες για το τι θέλει στη ζωή και αυτό μου αρέσει επίσης. Εκτός από το ότι τον αγαπώ πολύ, θαυμάζω αυτό που κάνει καθημερινά. Συμπαθούμε πολύ ο ένας τον άλλον, έχουμε πολύ συμπόνια, μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ακούμε ο ένας τον άλλον»

