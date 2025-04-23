Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Θα σας απασχολήσει ο εαυτός σας, θα κινηθείτε δυναμικά αλλά και θα ταλαιπωρηθείτε από την αιφνίδια εμφάνιση αντιξοοτήτων, υποχρεώσεων και ξαφνικών ανατροπών στο ήδη εύθραυστο πρόγραμμα που έχετε καταστρώσει. H επιρροή της νέας σελήνης μέσα από ένα κλίμα αναστάτωσης ιχνογραφεί νέες διαδρομές στους βασικούς τομείς της ζωής σας. Προς το παρόν διατηρήστε τις αναγκαίες ισορροπίες στις σχέσεις σας και προστατέψτε την ασφάλεια της δουλειάς σας ή της επιχείρησης σας. Οικονομικά θα διατηρηθεί η ασάφεια και οι καθυστερήσεις σε χρήματα που περιμένετε θα δοκιμάσουν τα νεύρα σας.

Ταύρος

Η εποχή είναι αγχώδης, μαχητική και παρασκηνιακά αρκετά επικίνδυνη. Παρά τη σχετική εύνοια που έχετε στην επικοινωνία σας με το περιβάλλον, όπως και στην ερωτική σας ζωή, θα προκύψουν αναπόφευκτες καταστάσεις που θα δοκιμάσουν τη δύναμη των αισθημάτων σας για κάποιους ανθρώπους ή θα σας φέρουν αιφνίδια προ τετελεσμένων γεγονότων. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και μην εμπλέκεστε σε συναναστροφές, σχόλια για τρίτους ή επαγγελματικά ρίσκα διότι θα βρεθείτε ενώπιων δυσάρεστων συνεπειών.

Δίδυμοι

Η περίοδος είναι έντονη, επεισοδιακή, συχνά ανατρεπτική αλλά και παράλληλα ενδιαφέρουσα. Έχει τα πάντα εκτός από ηρεμία και συγκρότηση. Ταιριάζει με το χαρακτήρα σας καθώς μπορείτε να αναπροσαρμόζεστε ή να αυτοσχεδιάζετε την ώρα της κρίσης ή της περιστασιακής δοκιμασίας. Οι οικονομικές υποχρεώσεις πάλι θα σας πιέσουν για την τακτοποίηση τους και πολλά ενδιαφέροντα θα προκύψουν. Αρκετά από αυτά όμως είναι μεταξύ τους ετερόκλιτα και θα χρειαστεί μεγάλη σύνεση στην διαχείριση του χρόνου σας προκειμένου να τα προλάβετε όλα αυτά.

Καρκίνος

Ραγδαίες εξελίξεις ακόμα μια φορά θα παρατηρηθούν στον άξονα επαγγελματικής και οικογενειακής σας ζωής. Ο εκνευρισμός και η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτα. Η αύξηση των υποχρεώσεων στην εργασία σας θα είναι χαρακτηριστική, ενώ δεν θα λείψουν καθυστερήσεις και εκνευρισμοί στην επικοινωνία. Επίσης κατά ένα περίεργο τρόπο, η υποχρέωση να υπερασπίσετε την εργασία σας θα έρθει σε αντίθεση με τις συνήθειες σας και ίσως περιορίσει την επαφή σας με δικούς σας ανθρώπους ή με αγαπημένα πρόσωπα. Ευτυχώς οι άλλοι θα σας κατανοήσουν και θα σας βοηθήσουν.

Λέων

Μέσα σε αυτή τη γενικότερη αναστάτωση της εποχής αυτής, εσείς παρουσιάζεστε αρκετά ευνοημένοι και οι περισσότεροι από εσάς έχετε μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας στις δραστηριότητες που θα αναπτύξετε. Προγραμματίστε ταξίδια, επαφές και βελτιώστε τις σχέσεις σας με ανθρώπους από τους οποίους κρίνονται συμφέροντα ή και το ίδιο το μέλλον σας. Προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες και οικονομική βελτίωση ή στοχεύστε εκεί που πρέπει για να βρείτε την σχετική ενίσχυση που χρειάζεστε. Ερωτικά έχει ενδιαφέρον η περίοδος κατά στιγμές, αλλά δεν έχει σταθερότητα.

Παρθένος

Το διάστημα αυτό έχει πολλές αντιξοότητες για εσάς αλλά η Αφροδίτη σας βοηθά διατηρώντας το καλό κλίμα σε επαγγελματικές και αισθηματικές συνεργασίες. Οι μέρες όμως που ακολουθούν θα σας ταλαιπωρήσουν λίγο. Οι απαιτήσεις της εργασίας σας θα μεγαλώσουν, οι καθυστερήσεις δεν θα λείψουν και ένα μπλοκάρισμα στις συναλλαγές σας έστω και προσωρινό, είναι πολύ πιθανό. Κινηθείτε εκ του ασφαλούς, προσέξτε την δουλειά σας και ανεχτείτε λίγο κάποιες αγγαρείες που δικοί σας άνθρωποι θα σας αναθέσουν. Ελέγχετε την διαχείριση των χρημάτων σας και προσπαθήστε να μην αυξήσετε τα έξοδα σας.

Ζυγός

Όπως και τα υπόλοιπα παρορμητικά ζώδια έτσι και εσείς περνάτε ένα χαρακτηριστικό χρονικό διάστημα όπου κρίνεται το μέλλον των σχέσεων σας, τα επαγγελματικά σας συμφέροντα, η πορεία κάποιων υποθέσεων που σχετίζονται με το εισόδημα σας και οι συνθήκες στο στενό περιβάλλον ή στον οικογενειακό χώρο. Πολλά θα προκύψουν τα οποία έχουν ένα προειδοποιητικό χαρακτήρα και ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις. Η ασάφεια θα είναι χαρακτηριστική όπως και τα επεισόδια που θα προκύψουν. Προσπαθήστε να είστε ψύχραιμοι και δίκαιοι στις αποφάσεις που θα πάρετε ή στις αντιδράσεις στις οποίες θα αναγκαστείτε να καταφύγετε.

Σκορπιός

Η περίοδος αυτή έχει αρκετό άγχος και ταλαιπωρία για εσάς. Οι εξελίξεις είναι ποικίλες, κυρίως προσέξτε τις αιφνίδιες αλλαγές που θα γίνουν στις συνθήκες της εργασίας σας ή τις σχέσεις με συνεργάτες που θα αλλάξουν ή θα ανατραπούν. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε κινδύνους, ταλαιπωρίες, προσέξτε την ασφάλεια της υγείας σας. Προσπαθήστε να είστε σαφείς στις συνεργασίες και στις συζητήσεις σας, κρατηθείτε ψύχραιμοι την ώρα που θα εκνευριστείτε και γενικότερα μην βάζετε σε κίνδυνο τα οικονομικά σας ή την δουλειάς σας, είτε από λανθασμένες εκτιμήσεις, είτε από κρίση υπεραισιοδοξίας.

Τοξότης

Η περίοδος είναι επεισοδιακή, οι άνθρωποι που σας αφορούν όπως και την δημιουργικότητα σας ή η παραγωγικότητα σας, φαίνεται να σας απασχολήσουν πολύ, αυτή η απασχόληση δεν είναι δυσάρεστη υποχρεωτικά αλλά είναι σίγουρα κουραστική. Παρόλο που το κλίμα θα είναι ευμετάβλητο, χρειάζεται εσείς να παραμείνετε σταθεροί στην συμπεριφορά, στις αντιδράσεις αλλά και στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδείξετε. Σε γενικότερες γραμμές η φετινή άνοιξη σας προειδοποιεί για το τι πρέπει να κάνετε και σας βοηθά να αξιοποιήσετε τις γνώσεις τα ταλέντα αλλά και το όποιο προνόμιο σας παρέχει η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκετε. Όσοι έχετε να ταξιδέψετε σύντομα, κινηθείτε με σταθερό προγραμματισμό.

Αιγόκερως

Περνάτε ακόμα ένα δύσκολο διάστημα και αυτό έχει φανεί από την αρχή του μήνα. Η προσωπική σας ζωή αλλά και το οικογενειακό σας περιβάλλον, βρίσκονται σε κομβικό σημείο ή σε κρίσιμη φάση. Πολλά θα συμβούν στο στενό περιβάλλον που θα σας αναταράξουν αλλά και αρκετοί από εσάς θα επινοήσετε ένα καινούργιο τρόπο διαβίωσης αμυνόμενοι απέναντι σε ένα καινούργιο σκηνικό που συναρμολογείται και σε μια νέα πραγματικότητα η οποία σας επιστρατεύει σε δύσκολη θέση. Αλλά και στα αισθηματικά σας τα πράγματα είναι έντονα. Εδώ χρειάζεται σωστή αντίληψη των όσων διαδραματίζονται, αντοχή, υπομονή και αποφυγή αντιδράσεων που θα σας ταλαιπωρούσαν ψυχολογικά.

Υδροχόος

Η εποχή αυτή είναι ενδιαφέρουσα επικοινωνιακά. Οι νέες γνωριμίες που θα τύχουν θα σας συναρπάσουν αλλά θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα σας προβληματίσουν. Αξιοποιήστε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες διατηρώντας όμως τις απαραίτητες ισορροπίες και αποφεύγοντας να πάρετε θέσεις οι οποίες δεν είναι τόσο συμφέρουσες για το μέλλον σας. Συναισθηματικά τα πράγματα είναι υπέρ σας, ότι βιώνετε τώρα είναι τα πρώτα μηνύματα μιας νέας εποχής στην οποία πρόσφατα έχετε περάσει, όσοι έχετε δυσκολίες στην εργασία σας μπορείτε να βρείτε λύσεις το μόνο που δεν θα λείψει είναι οι καθυστερήσεις σε αποτελέσματα που περιμένετε ή σε συναντήσεις που θέλετε να πετύχετε.

Ιχθύς

Η εποχή αυτή είναι σημαντική για να λύσετε οικονομικά προβλήματα με την βοήθεια τρίτων, με την πρόσκαιρη βελτίωση της δουλειάς σας ή με το απίθανο μιας ξαφνικής οικονομικής προσφοράς. Το δύσκολο είναι ότι θα παρασυρθείτε συναισθηματικά είτε στην προσωπική σας ζωή είτε στην κοινωνική και αυτή η παρόρμηση να σας οδηγήσει σε μια ασύμφορη κατάσταση ή προσπαθώντας να βοηθήσετε ανθρώπους οι οποίοι σας το ζητούν, να συνειδητοποιήσετε κάποια στιγμή ότι χωρίς να το καταλάβετε θα έχετε γίνει αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης. Οι συγκινήσεις θα είναι χαρακτηριστικές όπως άλλο τόσο και οι εκνευρισμοί, οι αντιθέσεις με κάποιους δικούς σας, οι πιέσεις που θα υποστείτε αλλά και το ενδεχόμενο μιας νέας επιτυχίας που μπορείτε να έχετε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.