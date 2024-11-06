Το Halloween δεν έχει τελειώσει μέχρι να το πει η Beyonce. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα συνεχίζει να το γιορτάζει και μάλιστα αυτή τη φορά «μεταμορφώθηκε» σε Pamela Anderson.

«BEYWATCH», έγραψε στην ανάρτησή της, δημοσιεύοντας διάφορες φωτογραφίες εμπνευσμένες από την ξανθιά «Barbie», ενώ τραγούδησε την επιτυχία της «Bodyguard».

Η Beyonce προσπάθησε να αναδημιουργήσει μια εμβληματική στιγμή της Pamela Anderson από τη δημοφιλή σειρά «Baywatch» το 1989. Από την εμφάνισή της δεν θα μπορούσε να λείπει το εμβληματικό κόκκινο μαγιό.

Σε άλλη φωτογραφία που «ανέβασε» η καλλιτέχνιδα, η ίδια τίμησε τον ρόλο της Άντερσον ως Μπάρμπαρα στην ταινία «Barb Wire» του 1996. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν, η Beyonce πόζαρε τόπλες ως Prince και Betty Davis.

Πηγή: skai.gr

