Beyonce: Ποζάρει τόπλες ως Prince – Οι διάσημοι μπέρδεψαν το Halloween με τις Απόκριες…

Η Beyonce πόζαρε τόπλες για να «τιμήσει», σύμφωνα με την ίδια, το εμβληματικό δίδυμο Prince και Apollonia για το Halloween. Η 43χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στο Instagram και τις σχετικές φωτογραφίες.

Φέτος, οι περισσότεροι διάσημοι φαίνεται να μπέρδεψαν τις Απόκριες με το Halloween. Η Beyonce δημοσίευσε και μία άλλη εμφάνισή της ως Betty Davis. Η ίδια δεν αποκάλυψε τον λόγο που πόζαρε και ως Betty Davis, αλλά οι θαυμαστές της δεν ενθουσιάστηκαν με τις συγκεκριμένες εμφανίσεις.

«PURPLE NASTY», έγραψε στην ανάρτησή της η Beyonce, βάζοντας κι ένα μοβ emoji καρδιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.