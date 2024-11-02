Λογαριασμός
Beyonce: Ποζάρει τόπλες ως Prince – Οι διάσημοι μπέρδεψαν το Halloween με τις Απόκριες…

Η ίδια δεν αποκάλυψε τον λόγο που πόζαρε και ως Betty Davis... 

Η Beyonce πόζαρε τόπλες για να «τιμήσει», σύμφωνα με την ίδια, το εμβληματικό δίδυμο Prince και Apollonia για το Halloween. Η 43χρονη καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στο Instagram και τις σχετικές φωτογραφίες. 

Φέτος, οι περισσότεροι διάσημοι φαίνεται να μπέρδεψαν τις Απόκριες με το Halloween. Η Beyonce δημοσίευσε και μία άλλη εμφάνισή της ως Betty Davis. Η ίδια δεν αποκάλυψε τον λόγο που πόζαρε και ως Betty Davis, αλλά οι θαυμαστές της δεν ενθουσιάστηκαν με τις συγκεκριμένες εμφανίσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«PURPLE NASTY», έγραψε στην ανάρτησή της η Beyonce, βάζοντας κι ένα μοβ emoji καρδιάς. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

