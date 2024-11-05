H Laila Hasanovich διαψεύδει τα περί αρραβώνα με τον γιο του Michael Schumacher

Η Laila Hasanovich, σύντροφος του Mick Schumacher, που ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Μichael, στην F1, διαψεύδει τις φήμες περί αρραβώνα με τον σύντροφό της.

Το μοντέλο από τη Βοστόνη ξεκαθαρίζει πως η σχέση της «δεν έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο» παρά τις φωνές που υποστήριζαν το αντίθετο όταν το καλοκαίρι, κοινοποιήθηκε στα σόσιαλ μίντια, φωτογραφία της να φορά δαχτυλίδι αρραβώνα.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε μια φωτογραφία που ανήρτησε κι είναι εστιασμένη στο δαχτυλίδι που φοράει: «Όχι παιδιά δεν είναι δαχτυλίδι αρραβώνων».

Πολλοί πάντως δεν την πίστεψαν σπεύδοντας να σχολιάσουν ότι μάλλον λέει ψέματα ή ίσως δεν έχει καταλάβει πως το δαχτυλίδι που φορά- και προφανώς της χάρισε ο σύντροφός της- είναι πράγματι δαχτυλίδι αρραβώνα.

Το ζευγάρι είναι μαζί από πέρσι τον Αύγουστο.

Η Laila ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος Δανίας 2019 και έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 341.000 ακολούθων στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

