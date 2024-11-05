Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Δεν παντρεύομαι»: H Laila Hasanovich διαψεύδει τα περί αρραβώνα με τον γιο του Michael Schumacher

Το μοντέλο από τη Βοστόνη ξεκαθαρίζει πως η σχέση της με τον γιο του Michael Schumacher «δεν έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο»

H Laila Hasanovich διαψεύδει τα περί αρραβώνα με τον γιο του Michael Schumacher

Η Laila Hasanovich, σύντροφος του Mick Schumacher, που ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Μichael, στην F1, διαψεύδει τις φήμες περί αρραβώνα με τον σύντροφό της.

][][][

Το μοντέλο από τη Βοστόνη ξεκαθαρίζει πως η σχέση της «δεν έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο» παρά τις φωνές που υποστήριζαν το αντίθετο όταν το καλοκαίρι, κοινοποιήθηκε στα σόσιαλ μίντια, φωτογραφία της να φορά δαχτυλίδι αρραβώνα.

dqdqdq

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε μια φωτογραφία που ανήρτησε κι είναι εστιασμένη στο δαχτυλίδι που φοράει: «Όχι παιδιά δεν είναι δαχτυλίδι αρραβώνων».

'o'o'o

Πολλοί πάντως δεν την πίστεψαν σπεύδοντας να σχολιάσουν ότι μάλλον λέει ψέματα ή ίσως δεν έχει καταλάβει πως το δαχτυλίδι που φορά- και προφανώς της χάρισε ο σύντροφός της- είναι πράγματι δαχτυλίδι αρραβώνα.

'ppp

Το ζευγάρι είναι μαζί από πέρσι τον Αύγουστο.

Η Laila ήταν φιναλίστ στον διαγωνισμό Μις Υφήλιος Δανίας 2019 και έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό νούμερο των 341.000 ακολούθων στο Instagram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Michael Schumacher γιος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
66 0 Bookmark