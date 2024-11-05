Taylor Swift: Ο αδελφός της παρενέβη για να μην διώξουν θαυμάστρια από συναυλία

Λογαριασμός
Taylor Swift: Ο αδελφός της «έσωσε» θαυμάστρια που το προσωπικό ασφαλείας ήθελε να διώξει από συναυλία- Δείτε βίντεο

Η κίνηση θαυμάστριας που εξόργισε το προσωπικό ασφαλείας της συναυλίας της Taylor Swift και η παρέμβαση του αδελφού της τραγουδίστριας

Ο αδερφός της Taylor Swift, Austin, έσπευσε να γλιτώσει, από το προσωπικό ασφάλειας στο στάδιο LucasOil στην Ιντιάνα, θαυμάστρια της αδελφής του, ο οποίος επιχείρησε να τραβήξει πάνω του την προσοχή, εισερχόμενη στο συναυλιακό χώρο φορώντας την αθλητική ενδυμασία του συντρόφου της τραγουδίστριας, παίκτη των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλτς.

Όπως αποτυπώθηκε σε σχετικό βίντεο  που δημοσιεύθηκε στο TikTok, οι άνδρες της ασφάλειας προσπάθησαν να διώξουν την κοπέλα κατά τη διάρκεια της σαββατιάτικης συναυλίας της ποπ σταρ για την περιοδεία Eras, πλησίασε το τμήμα VIP, φορώντας φανέλα Kelce, κράνος και γάντια ποδοσφαίρου.

@ozbourn73 Austin Swift saving my sister from getting kicked out of Indy N2 #tstheerastour #indianapolis #indyn2 #traviskelce #austinswift #taylorswift #indianapoliserastour #erastourtaylorswift ♬ original sound - Ro

 «Κάτω τα χέρια σας από τον κόσμο», φέρεται να είπε ο 32χρονος Austin εμποδίζοντας έτσι την αποχώρηση της κοπέλας.

Αφού παρενέβη, ο Austin μίλησε με τη θαυμάστρια και επαίνεσε μάλιστα το ντύσιμό της.

«Λυπάμαι γι' αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο κοστούμι», είπε και αποχώρησε ευχόμενος καλή διασκέδαση ενώ δεν παρέλειψε να δώσει μερικές πένες κιθάρας, ως μικρό δωράκι.

Πηγή: skai.gr

