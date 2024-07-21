Η Adidas απέσυρε το τοπ μόντελ Μπέλα Χαντίντ, που είναι μισή Παλαιστίνια, από μια διαφημιστική καμπάνια για ρετρό παπούτσια που αναφέρονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.

Το Ισραήλ είχε επικρίνει την επιλογή της Χαντίντ. Την κατηγόρησε για εχθρότητα προς το Ισραήλ και σημείωσε ότι 11 Ισραηλινοί αθλητές σκοτώθηκαν από Παλαιστίνιους τρομοκράτες στους Αγώνες του Μονάχου. Η Adidas ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι θα «αναθεωρήσει» την καμπάνια της.

Η Μπέλα Χαντίντ είναι ένθερμη υποστηρίκτρια των Παλαιστινίων και νωρίτερα φέτος δώρισε χρήματα για να στηρίξει τις προσπάθειες βοήθειας για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η γερμανική εταιρεία αθλητικών ειδών είχε επιλέξει τη Χαντίντ για να προωθήσει τα παπούτσια SL72. Ωστόσο, οι εικόνες του μοντέλου που φοράει τα παπούτσια προκάλεσαν κριτική, μεταξύ άλλων, στον επίσημο λογαριασμό του Ισραήλ στο X (πρώην Twitter).

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd — Israel ישראל (@Israel) July 18, 2024

Άλλοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπερασπίστηκαν τη Χαντίντ και ζήτησαν μποϊκοτάζ της Adidas μετά την κίνηση για απόσυρση της καμπάνιας. Η Χαντίντ έχει εκφράσει την υποστήριξή της στους ανθρώπους που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Γάζα.

Bella Hadid, an American model of Palestinian origin, breaks the traditional dress code at the Cannes Film Festival and wears a red keffiyeh. pic.twitter.com/zOwcFZCawN — Jordan 🇮🇩🇵🇸 (@Mhmmd_Jordan) May 23, 2024

Σε ανάρτηση στο Instagram τον Μάιο, η Χαντίντ είπε ότι είναι «συντετριμμένη από την απώλεια του παλαιστινιακού λαού και την έλλειψη ενσυναίσθησης που προέρχεται από τα κυβερνητικά συστήματα παγκοσμίως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.