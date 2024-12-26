Ο David και η Victoria Beckham είχαν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή μέρα χθες, όταν ο ίδιος ο Άγιος Βασίλης πέρασε από το σπίτι τους για να τραγουδήσει και να μοιραστεί λίγη από τη μαγεία του πριν από το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι τους.

Διαβάστε ακόμα : Ο Καρβέλας έπεσε Χριστουγεννιάτικα στη θάλασσα και η Σοφία Καρβέλα ξεπάγιασε που τον έβλεπε

Τον υποδέχτηκαν όλοι στην είσοδο του σπιτιού με την μικρότερη της οικογένειας, την Harper στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς ο Άγιος Βασίλης –προφανώς φέρνουν τον ίδιο κάθε χρόνο- με το που μπήκε δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξή του για το πόσο πολύ έχει μεγαλώσει. «Πόσο μεγάλωσες, Harper!» της είπε, κάνοντας την να χαμογελάσει πλατιά.

Ο David, πάντα έτοιμος για γιορτινή δράση, κάθισε στη σκάλα του σπιτιού μαζί του και ένωσε τη φωνή του με αυτή του Άγιου Βασίλη σε μια ξεχωριστή εκδοχή του “Jingle Bells”, ενώ η Victoria και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

Και μετά τον αποχαιρέτισαν –ε, είχε να πάει παντού- με τη σουρεάλ στιγμή να εύχεται με τα κουδουνάκια του να ακούγονται Merry Christmas από την έξω πόρτα!

Αργά το βράδυ και αφού απόλαυσαν το γιορτινό τραπέζι David και Victoria μοιράστηκαν μια τρυφερή selfie αγκαλιά με matchy matchy ριγέ πυτζαμάκια. Ευτυχία που μετράει πια πολλά πολλά χρόνια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.