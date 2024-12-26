Κρίστοφερ Λι: Η ατάκα του που έκανε τον Ρότζερ Μουρ να σκάσει στα γέλια

Το 1974 γυρίστηκε στην Ταϊλάνδη η ταινία του διάσημου πράκτορα 007 με τίτλο «Ο άνθρωπος με το Χρυσό Πιστόλι».

Πρωταγωνιστές ήταν ο Ρότζερ Μουρ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ, ενώ ο μεγάλος αντίπαλός του δεν ήταν άλλος από τον Κρίστοφερ Λι.

Οι δύο σπουδαίοι Βρετανοί ηθοποιοί είχαν υπέροχες στιγμές στα γυρίσματα της ταινίας στις εξωτικές περιοχές της Ταϊλάνδης, αλλά ένα περιστατικό έκανε τον Μουρ να σκάσει στα γέλια όταν το διηγήθηκε στην τηλεόραση.

Όπως ανέφερε ο αγαπημένος ηθοποιός, στις πρόβες ο Μουρ, ο Λι, και οι υπόλοιποι συντελεστές της ταινίας μπήκαν σε μια σπηλιά, μόνο που αυτή κατοικούνταν από... δεκάδες νυχτερίδες που πέταξαν προς την έξοδό της.

Ο Κρίστοφερ Λι, όχι μόνο δεν τα έχασε, αλλά ατάραχος με τη βροντώδη φωνή του φώναξε στις νυχτερίδες: «πίσω Στανισλάβ, όχι τώρα» κάνοντας τον Μουρ να σκάσει στα γέλια.

Με το φλεγματικό βρετανικό χιούμορ του ο Κρίστοφερ Λι υπενθύμισε τις ταινίες τρόμου στις οποίες είχε υποδυθεί τον κόμη Δράκουλα και, παράλληλα, μάλλον αυτοσαρκάστηκε...

Πηγή: skai.gr

