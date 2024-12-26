Λογαριασμός
Χριστουγεννιάτικη πρόταση γάμου στο πλατό για τοπική παρουσιάστρια της Αλεξανδρούπολης

Κατά τη διάρκεια της live εορταστικής εκπομπής, ο  σύντροφος της Φένια Δούκογλου «εισέβαλε» στο στούντιο και της ζήτησε να τον παντρευτεί

Πρόταση γάμου στο πλατό για παρουσιάστρια της Αλεξανδρούπολης

Το πιο τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο επεφύλασσε για την αγαπημένη του ο σύντροφος της παρουσιάστριας του τοπικού δικτύου της Αλεξανδρούπολης ThrakiNet, Φένια Δούκογλου. Κατά τη διάρκεια της live εορταστικής εκπομπής το απόγευμα των Χριστουγέννων, ο  σύντροφος της παρουσιάστριας «εισέβαλε» στο στούντιο και της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Μάλιστα, γονάτισε και της πρόσφερε το δαχτυλίδι λέγοντας: «Τα Χριστούγεννα δεν είναι ανάγκη να ζει κανείς μόνος. Όλοι θέλουν παρέες και εγώ επειδή επέλεξα να είμαι με τη Φένια, θέλω να το κάνω για μια ζωή. Θέλετε κυρία μου;» 

fenia

Η νεαρή παρουσιάστρια αιφνιδιάστηκε από την έκπληξη.

«Θα τρελαθώ δεν είμαι καλά. Ζούμε ιστορικές στιγμές παιδιά, μωρό μου ευχαριστώ πολύ. Το σημερινό σίγουρα δεν το περίμενα» είπε η Φένια Δούκογλου.

Η Χριστουγεννιάτικη έκπληξη όπως ήταν φυσικό προκάλεσε τη συγκίνηση της παρουσιάστριας, η οποία, σύμφωνα με το xanthinea.gr είπε το πολυπόθητο «ναι» και πλέον το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας.. 

ΦΕΝΙΑ

Να ζήσουν και με το καλό ο γάμος. 

Πηγή: skai.gr

