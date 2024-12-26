Πρόταση γάμου στο πλατό για παρουσιάστρια της Αλεξανδρούπολης

Το πιο τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο επεφύλασσε για την αγαπημένη του ο σύντροφος της παρουσιάστριας του τοπικού δικτύου της Αλεξανδρούπολης ThrakiNet, Φένια Δούκογλου. Κατά τη διάρκεια της live εορταστικής εκπομπής το απόγευμα των Χριστουγέννων, ο σύντροφος της παρουσιάστριας «εισέβαλε» στο στούντιο και της ζήτησε να τον παντρευτεί.

Μάλιστα, γονάτισε και της πρόσφερε το δαχτυλίδι λέγοντας: «Τα Χριστούγεννα δεν είναι ανάγκη να ζει κανείς μόνος. Όλοι θέλουν παρέες και εγώ επειδή επέλεξα να είμαι με τη Φένια, θέλω να το κάνω για μια ζωή. Θέλετε κυρία μου;»

Η νεαρή παρουσιάστρια αιφνιδιάστηκε από την έκπληξη.

«Θα τρελαθώ δεν είμαι καλά. Ζούμε ιστορικές στιγμές παιδιά, μωρό μου ευχαριστώ πολύ. Το σημερινό σίγουρα δεν το περίμενα» είπε η Φένια Δούκογλου.

Η Χριστουγεννιάτικη έκπληξη όπως ήταν φυσικό προκάλεσε τη συγκίνηση της παρουσιάστριας, η οποία, σύμφωνα με το xanthinea.gr είπε το πολυπόθητο «ναι» και πλέον το ζευγάρι πλέει σε πελάγη ευτυχίας..

Να ζήσουν και με το καλό ο γάμος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.