Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Χριστούγεννα με τους γιους της, έπειτα από δύο χρόνια

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποκάλυψε ότι φέτος πέρασε τα Χριστούγεννα μαζί με τους δύο γιούς της, τους οποίους είχε να δει 2 χρόνια.

Όλο αυτό το διάστημα, η ταλαιπωρημένη από τους εθισμούς και τις δικαστικές διαμάχες με τον πατέρα της σταρ, έδινε αγώνα για να «κερδίσει» και πάλι τα παιδιά της.

Ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς ταξίδεψαν από τη Χαβάη, όπου ζουν με τον πατέρα τους, Κέβιν Φέντερλαϊν, για να δουν την μητέρα τους στην Καλιφόρνια και έκαναν Χριστούγεννα μαζί της.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε συγκινημένη ένα βίντεο από τα Χριστούγεννα με τους γιούς της στο Instagram, στο οποίο φαίνεται να φιλάει τον έναν από τους δύο, τον Τζέιντεν, στο μάγουλο.

«Τα καλύτερα Χριστούγεννα της ζωής μου !!! Είχα να δω τα αγόρια μου 2 χρόνια !!! Δάκρυα χαράς και κυριολεκτικά σοκαρισμένη κάθε μέρα. Νιώθω τρελή, τόσο ερωτευμένη και ευλογημένη!!! Έμεινα άφωνη, ευχαριστώ Χριστέ μου!!» έγραψε στην ανάρτησή της.



