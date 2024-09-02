Bautista: Ελληνικής καταγωγής, το «θηρίο» της πάλης 

Πολλοί γνωρίζουν ότι ο Ντέιβ Μπατίστα ήταν ένα «θηρίο» της αμερικανικής επαγγελματικής πάλης (βλέπε κατς) αλλά και της υποκριτικής με εξαιρετικές εμφανίσεις σε ταινίες στο Χόλιγουντ, όπως το Blade Runner 2046, τα Dune και βέβαια την τριλογία Guardians of the Galaxy. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν ότι ο Μπατίστα, ο οποίος εσχάτως έχασε πολλά κιλά «αποτάσσοντας» τη διάπλαση του μποντιμπίλντερ για να κάνει πιο υγιεινή ζωή, είναι (και) ελληνικής καταγωγής!

Όπως εξήγησε ο ίδιος ο Μπατίστα στην κάμερα του GreekReportte, είναι ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του και φιλιππινέζικης καταγωγής από την πλευρά του πατέρα του. Δεν γνωρίζει όμως λέξη ελληνικά, καθώς έχει ταξιδέψει μόνο στις Φιλιππίνες κι έχει εναγκαλιστεί τη φιλιππινέζικη κουλτούρα ενθουσιασμένος με την υποδοχή των συγγενών του...

O Μπατίστα είναι υιός του Ντέιβιντ Μάικλ Μπατίστα, που είναι Φιλιππινέζος και της Ντόνα Ρέιν Μπατίστα, που είναι Ελληνίδα. Οι γονείς του πήραν διαζύγιο και οι παππούδες από τις Φιλιππίνες έκαναν διάφορες δουλειές όπως οδηγός ταξί και κουρέας για να θρέψουν την οικογένεια. Ο Μπατίστα δεν ντρέπεται να λέει ότι πέρασε φτωχικά παιδικά χρόνια.

Έχει παραδεχτεί ότι πέρασε μία σκληρή ζωή. Πριν την ηλικία των εννέα, έγιναν τρεις δολοφονίες μπροστά από το σπίτι που ζούσε. Στην ηλικία των 13 ετών, έκλεβε αυτοκίνητα. Στην ηλικία των 17, αποξενώθηκε από τους γονείς του, όμως σε μία συνέντευξή του δήλωσε "Είμαι περήφανος για τους γονείς μου. Είναι καλοί, έντιμοι, εργάζονται σκληρά. Μου δίδαξαν πως να εργάζομαι σκληρά". Ο Μπατίστα δούλευε ως πορτιέρης σε κέντρο διασκέδασης, μέχρι που συνελήφθη μετά από έναν καβγά, οπού τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άνθρωποι. Μετά από μια δίκη, καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκισης. Ήταν επίσης και ναυαγοσώστης, πριν ξεκινήσει μια σταδιοδρομία στο μποντιμπίλντιγκ. Ο ίδιος παραδέχθηκε πως το μποντιμπίλντινγκ πιθανώς του έσωσε τη ζωή.

Καιρός να επισκεφθεί και τη χώρα μας, τουλάχιστον στο πλαίσιο μιας ταινίας από τις πολλές που εσχάτως γυρίζονται εδώ, ίσως έτσι ανακαλύψει τη θερμή ελληνική φιλοξενία και την ελληνική του κουλτούρα.

Πηγή: skai.gr

