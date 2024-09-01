Η ακαταμάχητη Κόρτνεϊ Καρντάσιαν ήταν ιδιαίτερα περιποιητική στους 221 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, αφήνοντας τους πάντες με το στόμα ανοιχτό.

Η 45χρονη σταρ, αμέσως μετά την εμφάνισή της στο Reading Festival με τον σύζυγό της Τράβις Μπάρκερ, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό μερικές φωτογραφίες της με ένα ιδιαίτερα τολμηρό outfit-ύμνο στα πόδια της.

Φορώντας ένα κολλητό μαύρο μίνι φόρεμα, η Κόρτνεϊ καμαρώνει τη σιλουέτα της ενώ κουρνιάζει σε μια καρέκλα. Μάλιστα, ολοκλήρωσε το αποκαλυπτικό της look με ένα γαλάζιο πουκαμισάκι, μαύρο σμόκιν και μεταλλικές απαστράπτουσες γόβες στιλέτο που δημιουργούν... αυτοκτονικές τάσεις ακόμη και στον πιο φιλήσυχο θεατή.

Πηγή: skai.gr

