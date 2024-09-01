Στο λιμάνι της Σούδας βρίσκεται αγκυροβολημένη η θαλαμηγός MBRACE του θρύλου του NBA, Μάικλ Τζόρνταν.

Αν και παραμένει άγνωστο εάν βρίσκεται και ο ίδιος στην Κρήτη, η υπερπολυτελής θαλαμηγός, υπό σημαία Νησιών Κέιμαν, κατασκευάστηκε το 2018 και κόστισε 115 εκατομμύρια δολάρια. Ο πρώτος ιδιοκτήτης του MBRACE ήταν ο Sir Lloyd Marshall Dorfman (Βρετανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος) ο οποίος έχει ιδρύσει την Travelex. Ο Dorfman είχε πληρώσει 115 εκατ. δολάρια για την απόκτησή του (σ.σ. το πρώτο του όνομα ήταν Elandess) και το ετήσιο κόστος συντήρησής του αγγίζει τα 10 εκατ. δολάρια (!!)

Το εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί από τον Harrison Eidsgaard και είναι από αλουμίνιο. Το γιοτ μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα και πλήρωμα 24 ατόμων.

Ο πρώην πρωταθλητής του ΝΒΑ έχει τουλάχιστον τρία γιοτ πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ένα γιοτ 80 εκατομμυρίων δολαρίων που ονομάζεται “Joy”, ένα άλλο που ονομάζεται “Mr. Terrible” αξίας 21 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα μικρότερο με το όνομα “Catch-23”.

Πηγή: skai.gr

