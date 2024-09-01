Μπορεί η δεκαετία του '80 και του '90 να αποτέλεσε την κορύφωση για το άλλοτε ανερχόμενο αστέρι του Χόλιγουντ, Γουινόνα Ράιντερ, με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Heathers» και τον «Ψαλιδοχέρη», ωστόσο επέλεξε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας στις αρχές του 2000.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η 53χρονη ηθοποιός αποκάλυψε το πώς οι «δύσκολες εμπειρίες στα γυρίσματα» την οδήγησαν να αλλάξει το πώς βλέπει τα πράγματα στη βιομηχανία του θεάματος.

«Είχα μερικές δύσκολες εμπειρίες με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με παρενοχλούσαν σεξουαλικά», ανέφερε «Κι ύστερα αυτό επαναλήφθηκε στα 30 μου. Μπορεί να μην ήταν ασέλγεια, αλλά σίγουρα ήταν απίστευτα απρεπές και έντονο. Ήμουν τυχερή επειδή ήμουν διάσημη, επομένως δεν συνέβη τόσο πολύ όσο αν ήμουν ηθοποιός της βιοπάλης».

Η Ράιντερ εξήγησε πως αισθανόταν λες και «διαπραγματευόταν» και αναρωτιόταν τι θα συνέβαινε αν εξέφραζε ανοιχτά την ενόχλησή τη, προσθέτοντας ότι «το δούλευε μέσα της» σε μια περίπτωση που είχε απέναντί της έναν τύπο «εξαιρετικά γλοιώδη».

Το σημείο καμπής για την ίδια ήταν όταν περιέγραψε αυτές τις εμπειρίες στην Τζένα Ορτέγκα, συμπρωταγωνίστρια στον «Σκαθαροζούμη», όπου και συνειδητοποίησε «Χριστέ μου, είναι όλα σκ@τά».

«Νομίζω αυτό ήταν που με ξενέρωσε πλήρως από το να κάνω ταινίες. Όλοι οι σπουδαίοι ηθοποιοί πάντα μού έλεγαν πως όταν παύεις να το θεωρείς καταπληκτικό όλο αυτό, τότε είναι ακριβώς που πρέπει να φεύγεις», εξήγησε. «Το πήρα κατάκαρδα, πραγματικά».

Εξηγώντας περαιτέρω τα περιστατικά παρενόχλησης που βίωσε, η Ράιντερ περιέγραφε άλλους άνδρες στα γυρίσματα ως «αγενείς πέφτουλες που της ρίχνονταν χυδαία». Είπε ότι «μπορεί να το διαχειριζόταν εκείνη τη στιγμή, όμως ένιωθα ότι εισβάλλουν στον προσωπικό μου χώρο, ειδικά όταν με άγγιζαν».

Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος-αποκάλυψη για τη Ράιντερ ήταν η Λυδία Ντιτζ στην πρώτη ταινία του «Σκαθαροζούμη» το 1988 σε ηλικία 15 ετών. Αργότερα πρωταγωνίστησε και σε άλλες ταινίες, όπως «Μικρές Κυρίες», «Το Κορίτσι Που Άφησα Πίσω» και «Alien: Αναγέννηση», προτού απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ μετά τη σύλληψή της για κλοπή ρούχων αξίας 5.500 δολαρίων σε κατάστημα το 2001.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.