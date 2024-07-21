Αυτοί είναι γεννημένοι «θύματα» και φταίνε τα άστρα...

Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνους τους φίλους μας που πάντα φαίνεται να βρίσκονται στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Ξέρετε αυτούς τους τύπους; Ναι, αυτούς που τους φταίνε όλα και πάντα κάτι τους συμβαίνει. Ε, λοιπόν, ήρθε η ώρα να τους κατανοήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί, όπως φαίνεται, τα άστρα έχουν μεγάλη ευθύνη σε αυτή την ιστορία!

Καρκίνος

Αχ, οι αγαπημένοι μας Καρκίνοι. Είναι τόσο γλυκοί και δοτικοί, αλλά πάντα τραβάνε όλα τα δράματα πάνω τους. Οι Καρκίνοι έχουν μια τάση να αισθάνονται υπεύθυνοι για τα πάντα και όλους γύρω τους. Ποιος πέταξε την μπανάνα και έπεσε; Σίγουρα, φταίει ο Καρκίνος που δεν την είδε εγκαίρως! Δεν μπορούν να δουν κάποιον να πονάει χωρίς να τρέξουν να τον βοηθήσουν, κι έτσι καταλήγουν συχνά «θύματα» των περιστάσεων.

Παρθένος

Οι Παρθένοι είναι αυτοί οι φίλοι που πάντα θέλουν τα πράγματα να είναι τέλεια. Όμως, αυτή η τελειομανία συχνά τους παίζει άσχημα παιχνίδια. Αν κάτι πάει στραβά, ποιος φταίει; Μα φυσικά, ο Παρθένος που δεν το πρόβλεψε! Τα άστρα τους έχουν δώσει αυτή την εμμονή με τις λεπτομέρειες και όταν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το σχέδιο, ο Παρθένος είναι εκεί για να το διορθώσει και συνήθως καταλήγει να φταίει ο ίδιος για τα πάντα.

