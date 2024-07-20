Ο Μπρους Σπρίνγκστιν στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μουσικών

Ο Αμερικανός θρύλος της ροκ Μπρους Σπρίνγκστιν είναι πλέον μέλος της λέσχης των μουσικών των οποίων η περιουσία ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολάρια – όπως η Ριάνα, ο Τζέι Ζ και η Τέιλορ Σουίφτ – σύμφωνα με το περιοδικό Forbes.

Γεννημένος στο Νιου Τζέρσεϊ, η φωνή της εργατικής τάξης των ΗΠΑ, το «αφεντικό» της ροκ συγκέντρωσε με την πάροδο δεκαετιών μια περιουσία που αποτιμάται σήμερα σε 1,1 δισ. δολάρια, αναφέρει το Forbes.

Από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά «Greetings from Asbury Park, N.J.» (1973), ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει πουλήσει 140 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, κέρδισε 20 Γκράμι και ένα Όσκαρ, ενώ τα απομνημονεύματά του έγιναν best-seller στα βιβλιοπωλεία.

Ο τραγουδιστής του «Born in the USA» και του «Dancing in the Dark» αυγάτισε σημαντικά την περιουσία του το 2021, όταν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony για 500 εκατομμύρια δολάρια.

Σε ηλικία 74 ετών, το αγέραστο «αφεντικό» της ροκ εξακολουθεί να ξεσηκώνει τους θαυμαστές του και έχει προγραμματίσει συναυλίες μέχρι το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.