Βίκυ Κάβουρα: Baby Swimming με την κόρη της!

Με τα γενέθλιά της μικρής της να πλησιάζουν, τέλος Μαϊου γίνεται ενός και τη βάφτισή της να σχεδιάζεται από την ίδια με κάθε λεπτομέρεια, πάντα φυσικά με τη βοήθεια του μπαμπά Γιώργου Τζαβέλλα, η Βίκυ Κάβουρα ετοιμάζεται να επιστρέψει και στο Θέατρο κάνοντας περιοδεία με την παράσταση "Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης" μαζί με τον Θανάση Βισκαδουράκη, τον Γιώργο Κοψιδά και τη Μάρα Δαρμουσλή.

Αλλά μέχρι τότε απολαμβάνει κάθε στιγμή που περνάει με την κορούλα της που όσο μεγαλώνει, τόσο την ξετρελαίνει. Κι ένα από τα πράγματα που ανυπομονούσε να κάνουν μαζί είναι να αγαπήσει η μικρή το νερό, όσο το αγαπάει κι η ίδια.

Καθόλου τυχαία δεν αποφάσισε να φτιάξει την εταιρείας της ICrab με τα τέλεια μαγιό. Το κολύμπι και ιδιαίτερα στη θάλασσα είναι η μεγάλη αδυναμία της κούκλας μαμάς και καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει, ξεκίνησαν με τη μικρή Baby Swimming!

Το γονίδιο όπως φαίνεται πέρασε αφού το κοριτσάκι της δείχνει να απολαμβάνει το νερό, όσο και η ίδια. Και μετά την πισίνα, επόμενη πίστα... η θάλασσα... Καλές βουτιές!

