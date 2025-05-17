Τι σημαίνουν τα matchy-matchy haircuts της Taylor Swift και του Travis Kelce;

Υπάρχουν στιγμές που νιώθω λίγο... τρελή προσπαθώντας να βγάλω όσο περισσότερο νόημα γίνεται από την πιο πρόσφατη φωτογραφία της Taylor Swift και του Travis Kelce που κυκλοφόρησε στα social media.

Ή, για να το θέσω πιο θετικά, νιώθω σαν να είμαι κάποια αναλύτρια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που προσπαθεί να ξεδιαλύνει τι συμβαίνει στη Σοβιετική Ένωση από μία μόνο φωτογραφία.

Αλλά όταν είδα το «ερωτευμένο ζευγαράκι» (όπως θα έλεγε και η Daily Mail) να κυκλοφορεί στη Φιλαδέλφεια με την οικογένεια του Kelce για τη Γιορτή της Μητέρας, κάτι μου τράβηξε αμέσως την προσοχή: τα μαλλιά τους.

Οι αφέλειες δεν είναι κάτι καινούριο για την Swift, μπορεί να πει κανείς ότι είναι και το σήμα κατατεθέν της. Αλλά κάνω λάθος ή έχει αρχίσει και ο Kelce να ταιριάζει διακριτικά το κούρεμά του με της Taylor; Έχει υιοθετήσει ένα πιο μακρύ, αέρινο στιλ, κάτι σαν πρίγκιπας της Disney, σε σχέση με την τελευταία φορά που τον είδαμε, και δεν μπορώ να πω πως δεν μου αρέσει.

Όταν βλέπω δύο queer γυναίκες που γνωρίζω να εμφανίζονται με το ίδιο κούρεμα, συνήθως πρόκειται για ένα πολύ σαφές μήνυμα δέσμευσης προς τον κόσμο (ή απλώς πάνε στην ίδια κομμώτρια). Και επιλέγω να πιστέψω ότι κι αυτές οι «his-and-hers» αφέλειες της Taylor και του Travis σημαίνουν πως είναι πιο δεμένοι από ποτέ. Καμιά φορά τα ζευγάρια αρχίζουν και μοιάζουν μεταξύ τους, και αυτό είναι υπέροχο!

Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που είδαμε την Swift και τον Kelce να εμφανίζονται μαζί δημόσια, αλλά κι αυτό, τουλάχιστον κατά τη δική μου, εντελώς ανεπίσημη γνώμη, δείχνει ότι πάνε καλά. Η Swift έχει τραγουδήσει πολλάκις για την πίεση που δέχονται οι σχέσεις της όταν εκτίθενται συνεχώς στα φώτα της δημοσιότητας. Αν λοιπόν έχουν αποφασίσει να μείνουν στο σπίτι, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα (και από εμένα), και να κουρεύει ο ένας τον άλλον, τότε τους στηρίζω 100%.

Σημαντική ερώτηση για το τέλος: λες η Swift να έχει κόψει ποτέ «αφέλειες κρίσης» μετά από κάποιο χωρισμό;

